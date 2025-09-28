ঐতিহাসিক ফাইনালে কে জিতবে, ভারত না পাকিস্তান?

স্টাফ রিপোর্টার:ওয়ানডে আর টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট মিলিয়ে এশিয়া কাপের ১৭তম আসরের ফাইনাল কাল। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঐতিহাসিক এই ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল; ভারত-পাকিস্তান।

১৯৮৪ সালে শুরু হওয়া এশিয়া কাপে; অতীতে এই দুই দল একাধিকবার ফাইনালে খেললেও কখনো একে অপরের মুখোমুখি হয়নি। এশিয়া কাপের ইতিহাসে এই প্রথম দুই চির ‘শত্রুর’ দেখা হচ্ছে।

ভারত-পাকিস্তান ফাইনালে ওঠায় লাভ হয়েছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি)। দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ফাইনালে ওঠায় আয়ের অঙ্ক বেড়ে যাবে এসিসির। কারণ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই বিজ্ঞাপন আর ব্রডকাস্টারদের বাড়তি আগ্রহ; বেশি টাকা কামানোর সুর্বণ সুযোগ।

একটা সময়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই ছিল, উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ। কিন্তু গত দুই দশকে ভারতের বিপক্ষে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স করতে ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান। যে কারণে দুই প্রতিবেশীর লড়াইয়ে এখন আর ম্যাচের পরতে পরতে উত্তেজনা পরখ করা যায় না।

এশিয়া কাপের এবারের আসরে ফাইনালে ওঠার আগে, দুইবার দেখা হয় ভারত-পাকিস্তানের। দুইবারের দেখায় একক আধিপত্য বিস্তার করেই জয় পেয়েছে ভারত। দুই ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার বিপক্ষে পাত্তাই পায়নি পাকিস্তান। ৮ দিনের ব্যবধানে গ্রুপপর্ব এবং সুপার ফোরে দুইবারের দেখায়; ভারতের সঙ্গে সেভাবে লড়াই করতে পারেনি পাকিস্তান।

শুধু তাই নয়! ভারত টুর্নামেন্টের শুরু থেকে ৬ ম্যাচে অংশ নিয়ে দাপটের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছে। তাদের হারাতে পারেনি পাকিস্তান, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানের মতো এশিয়ার টেস্ট খেলুড়ে দলগুলো।

অন্যদিকে পাকিস্তান এশিয়া কাপের চলতি আসরের শুরু থেকেই নড়েবড়ে অবস্থায়। গ্রুপপর্বে ভারতের সঙ্গে হারলেও কম শক্তিশালী ওমান আর আরব আমিরাতকে হারিয়ে সুপার ফোরে ওঠে। সুপার ফোরেও ভারতের সঙ্গে হেরে ফাইনালের আগে বিদায়ের শঙ্কায় পড়ে যায় পাকিস্তান। শ্রীলংকার বিপক্ষে জিতে ফাইনালের স্বপ্ন দেখা পাকিস্তান; অঘোষিত ‘সেমিফাইনালে’ বাংলাদেশের বিপক্ষে চরম ব্যাটিং ব্যর্থতায় ১৩৫ রানের বেশি করতে পারেনি। এমন লো স্কোর নিয়েও; টাইগার ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় ‘হেলেদুলে’ ফাইনালে ওঠে পাকিস্তান।

আগামীকাল ফাইনালে ক্রিকেটের পরাশক্তি ভারতের প্রতিপক্ষ পাকিস্তান। টুর্নামেন্টে ভারত যেভাবে উড়ছে তাতে, টিম ইন্ডিয়ার লাগাম টেনে ধরতে পারবে কি পাকিস্তান? এনিয়েই চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

ঐতিহাসিক এই ফাইনালে কে জিতবে, এটা নিয়েই ঝড় উঠেছে চায়ের কাপে। ক্রিকেট বিশ্লেষক থেকে শুরু করে; ক্রিকেটের আনকোরা দর্শকও ভারত-পাকিস্তান ফাইনাল নিয়ে আলোচনা-সমালোচনায় ব্যস্ত।

তবে কেউ কেউ বলছেন, ফাইনালের আগে পাকিস্তান যেহেতু দুইবার ভারতের কাছে হেরেছে,এছাড়া হ্যান্ডশেক বিতর্কের মতো ঘটনা ঘটেছে- ফাইনালে এই জেদগুলোকেই শক্তিতে রূপান্তর করতে পারে পাকিস্তান। এর ব্যতিক্রম হলে পাকিস্তানের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ অতীত সমীকরণে পাকিস্তানের তুলনায় যোজন-যোজন এগিয়ে ভারত।

টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে ভারত-পাকিস্তান অতীতে ১৫ ম্যাচে মুখোমুখি হয়। তার মধ্যে ভারত একচেটিয়া ১২ ম্যাচে জয় লাভ করে। মাত্র ৩ ম্যাচে জয় পায় পাকিস্তান। আর এশিয়া কাপে এ পর্যন্ত দুই দল ২১ ম্যাচে মুখোমুখি হয়। অতীতের সেসব সাক্ষাতের ১২টিতে জয় পায় ভারত। মাত্র ৬ ম্যাচে জয় পায় পাকিস্তান। আর তিন ম্যাচে কোনো রেজাল্ট হয়নি।

ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বড় সাফল্য আসে ২০১৭ সালে। সেবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেয় পাকিস্তান। সাত বছর পর ভারতের বিপক্ষে আরও একটি শিরোপা জয়ের দ্বারপ্রান্তে পাকিস্তান। কাল ফাইনালে কে জিতবে তা সময়ই বলে দেবে?

তবে সমীকরণ, শক্তিমত্তা, টিম কম্বিনেশন এবং সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বিবেচনায় পাকিস্তানের তুলনায় কয়েক ধাপ এগিয়ে ভারত। শিরোপার পাল্লা টিম ইন্ডিয়ার দিকেই ঝুঁকে আছে। তবে ‘গোল বলের’ ক্রিকেটে বলে কথা! এখানে অনেক সময় ‘সমীকরণ-টমিকরণ’ কোনো কাজে আসে না। নির্দিষ্ট দিনে যারা নিজেদের সেরাটা উজার করে দিতে পারবে, দিন শেষে তাদের মুখেই হাসি ফুটবে।

