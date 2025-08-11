কেন তারকা ডিফেন্ডারকে ফ্রিতেই ছেড়ে দিল বার্সেলোনা

স্টাফ রিপোর্টার:ফ্রি এজেন্ট হিসেবে বার্সেলোনা ছেড়ে সৌদি প্রো লিগ ক্লাব আল নাসরে নামা লিখিয়েছেন ইনিগো মার্টিনেজ। উভয় ক্লাবের পক্ষ থেকে দলবদলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
স্প্যানিশ এই সেন্টার ব্যাকের সাথে বার্সেলোনার আরও এক বছরের চুক্তি ছিল। তবু ক্লাবটি তাকে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে দলবদলের সুযোগ করে দিয়েছে।
জানা গেছে, ক্লাবটির সঙ্গে ইনিগোর একটি জেন্টেলম্যান’স অ্যাগ্রিমেন্ট ছিল। সে অ্যাগ্রিমেন্ট অনুযায়ী, যদি বিদেশি (স্পেনের বাইরের) কোনো ক্লাবের কাছ থেকে ভালো প্রস্তাব আসে, তাহলে বার্সা তাকে ২০২৫ সালের ট্রান্সফার উইন্ডোয় ফ্রিতে যেতে দেবে।
নতুন ক্লাব আল নাসরের সাথে তিনি এক বছরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন, সাথে আরো এক বছর চুক্তি বাড়ানোর শর্ত রয়েছে।
৩৪ বছর বয়সী মার্টিনেজ ২০২৩ সালের গ্রীষ্মে এ্যাথলেটিক ক্লাব থেকে বার্সেলোনায় যোগ দিয়ে ৭১ ম্যাচ খেলেছিলেন।
বার্সেলোনার কোচ হান্সি ফ্লিকের অধীনে স্প্যানিশ এই ডিফেন্ডার নিয়মিত একাদশে সুযোগ পেয়েছেন। আর এ কারনেই তার ক্লাব ছাড়ার বিষয়টি সমর্থকদের কাছে বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। গত মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতায তিনি বার্সেলোনার হয়ে ৪৬ ম্যাচ খেলেছেন। বার্সেলোনার ঘরোয়া ট্রেবল লা লিগা, কোপা ডেল রে, স্প্যানিশ সুপারকোপা জয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.