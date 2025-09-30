কোটি টাকার চেক ছুড়ে মারলেন পাকিস্তান অধিনায়ক, নেপথ্যে কী

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:ততক্ষণে নাটক জমে গেছে। ভারতের ক্রিকেটারদের উদযাপন, ম্যাচ হারের যন্ত্রণা, পিসিবি প্রধানের হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকৃতি জানানো এবং হাত না মেলানো—সব কিছুই সালমান আলী আগার ওপর প্রভাব ফেলেছে। কাণ্ডটিও ঘটিয়ে বসেন পুরস্কার বিতরণীর মঞ্চে।

দুবাইয়ে ভারতের কাছে হারের পর রানারআপ মেডেল নেন সবাই। এসময় রানার আপ ট্রফিও তুলে দেওয়া হয় পাকিস্তানের অধিনায়কের কাছে। তার যেন কি একটা তাড়া। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান আমিনুল ইসলাম বুলবুলের কাছ থেকে ট্রফি নিয়েই পোডিয়াম থেকে নেমে যাচ্ছিলেন।

তাকে ডেকে এনে পুরস্কারের চেক ধরিয়ে দেওয়া হয়। ৭৫ হাজার ইউএস ডলার, বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় কোটি টাকা। সেটি তড়িঘড়ি করে নিয়ে সামনেই ছুড়ে মারেন পাকিস্তানের অধিনায়ক। এরপর হনহনিয়ে নেমে যান। ক্যামেরায় দেখা যায় তার চোখেমুখে তখন রাগ স্পষ্ট।

পাকিস্তানের অধিনায়কের কাণ্ডে হতবাক হয়ে যান পোডিয়ামে ওঠা সবাই। ওই ঘটনা বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। ঔদ্ধত্যপূর্ণ এমন আচরণের সমালোচনাও করেছেন অনেকে।

সংবাদ সম্মেলনে অবশ্য সালমান পুরো ঘটনার বর্ণনা দেননি। উল্টো ভারতের ক্রিকেটারদের কড়া সমালোচনা করেছেন। সূর্যদের প্রতি ক্ষোভ জানিয়ে সালমান বলেছেন, ম্যাচ হেরে সাংবাদিক সম্মেলনে এসে সালমন বলেন, ‘ভারত আমাদের সঙ্গে হাত মেলায়নি। মহসিন নাকভির থেকে ট্রফি নেয়নি। ওরা আমাদের সঙ্গে যা করেছে, তাতে শুধু আমাদের অসম্মান করেনি, পুরো ক্রিকেটকে অসম্মান করেছে। এগুলো দেখে বাকি দলগুলো যদি এ সব করতে শুরু করে? কোথায় শেষ হবে এসব?’

এশিয়া কাপের সমাপ্তি হলেও নাটক সত্যিই থামেনি। রোববার পাকিস্তানকে হারানোর রাতে শিরোপা নিয়ে উদযাপন করেনি ভারত। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ ঝেড়েছেন দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার। ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই’ও এই বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি। তারা আইসিসির কাছে কড়া প্রতিবাদ জানাবে বলে জানিয়েছে। এদিকে কথার লড়াইয়ে নেমেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নাকভি।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
খেলার পাতা

এশিয়া কাপের সেরাদের তালিকায় বাংলাদেশি এই তারকা

খেলার পাতা

ফাইনালে পাকিস্তানের সম্ভাব্য একাদশ

খেলার পাতা

ভারত-পাকিস্তানের এশিয়া কাপ ফাইনাল ‘হাউজফুল’

খেলার পাতা

এশিয়া কাপের ফাইনালে টস হেরে ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More