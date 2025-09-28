কোহলি-রিজওয়ানকে পেছনে ফেলে রেকর্ড গড়লেন অভিষেক

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:এবারের এশিয়া কাপে দারুণ ফর্মে আছেন অভিষেক শর্মা। পাকিস্তান, বাংলাদেশের পর এবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেও ফিফটি তুলে নিয়েছেন তিনি। আর তাতেই রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন তিনি। সেটাও আবার যেন তেন রেকর্ড নয়, এই রেকর্ডের শীর্ষে ছিলেন এতদিন মোহাম্মদ রিজওয়ান, দুইয়ে ছিলেন বিরাট কোহলি!

এই ম্যাচের আগে অভিষেকের দরকার ছিল মাত্র ৩৪ রান। সেটা করতে পারলেই এশিয়া কাপের এক আসরে সবচেয়ে বেশি রানের কীর্তি নিজের করে নিতে পারতেন তিনি।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ব্যাটিং করতে গিয়েই তিনি রিজওয়ানের ২৮১ রানের রেকর্ড ভেঙে ফেলেন। ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপে রিজওয়ান এই রেকর্ড করেছিলেন। একই আসরে বিরাট কোহলির ছিল ২৭৬ রান। কিন্তু এবার তাদের দুজনকেই ছাপিয়ে গেছেন ভারতের নতুন তারকা।

বর্তমানে অভিষেক শর্মার সংগ্রহ ৬ ইনিংসে ৩০৯ রান। গড় দাঁড়িয়েছে ৫১.৫০। সবচেয়ে বড় বিষয়, তিনি পুরো টুর্নামেন্টে ব্যাট করেছেন ২০৪ স্ট্রাইক রেটে। রেকর্ড তালিকায় এখন শীর্ষে অভিষেক শর্মা।

বিশ্বের এক নম্বর টি-টোয়েন্টি ব্যাটার হিসেবে অভিষেক শর্মা তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন এশিয়া কাপে। ধারাবাহিক ব্যাটিং আর আক্রমণাত্মক মানসিকতা দিয়ে তিনি এখন টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

