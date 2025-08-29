চতুর্থ বিভাগের দলের কাছে হার, সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ইউনাইটেড কোচ

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ রুবেন আমরিম সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। লিগ কাপ থেকে চতুর্থ ডিভিশনের দল গ্রিমসবির কাছে বিদায় নিয়ে নতুন এক লজ্জার কীর্তি গড়েছে তার দল। এরপরই এই কাজটি করলেন কোচ আমোরিম।
বুধবার ব্লান্ডেল পার্কে ম্যাচের শেষ দিকে হ্যারি ম্যাগুয়ারের ৮৯তম মিনিটের হেডে ২-২ সমতা ফেরালেও টাইব্রেকারে ভরাডুবি এড়াতে পারেনি ইউনাইটেড। শেষ পর্যন্ত ১২-১১ ব্যবধানে জয় পায় স্বাগতিকরা।
ম্যাচে ব্রায়ান এমবুয়েমো গোল করে লড়াইয়ে ফেরান ইউনাইটেডকে। তবে পেনাল্টি শুটআউটে তার শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। ফলে হার নিশ্চিত হয়ে যায় রেড ডেভিলদের।
ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে আমরিম বলেন, ‘সবকিছু ভুল হয়েছে। আমরা যেভাবে শুরু করেছি, মনে হয়েছে মাঠেই নেই। আমাদের ক্লাবে সবকিছুই খুব গুরুত্বপূর্ণ। যা হয়েছে, তা আমাদের বড় সমস্যা। আমাদের অনেক ভালো করা উচিত ছিল। আমি শুধু সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আজ আমার খেলোয়াড়রা খুব স্পষ্টভাবে জানিয়েছে তারা কী চায়। এটি বোঝা কঠিন কিছু নয়। পরের ম্যাচের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আন্তর্জাতিক বিরতির সময় আমরা ভেবে দেখব। আসলেই সেরা দল জিতেছে।’
এই হারের ফলে চলতি মৌসুমে ইউনাইটেডের শিরোপার আশা এখন কার্যত এফএ কাপেই সীমাবদ্ধ রইল। প্রিমিয়ার লিগের প্রথম দুই ম্যাচে মাত্র এক পয়েন্ট পাওয়ার পর লিগ কাপ থেকে বিদায় তাদের অবস্থাকে আরও শোচনীয় করেছে।
দলের ভুলত্রুটি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে আমরিম বলেন, ‘আমি ম্যানেজার। বোঝার দায়িত্ব আমার। কিন্তু একই ভুল বারবার দেখতে হচ্ছে। এ মুহূর্তে বলার মতো কিছুই নেই। এটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা।’
