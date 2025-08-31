চাইনিজ তাইপের জালে আট গোল দিয়ে ছন্দে ফিরল বাংলাদেশ

এশিয়া কাপ হকিতে জয়ে ফিরেছে বাংলাদেশ। প্রথম ম্যাচে মালয়েশিয়ার কাছে ১-৪ গোলে হেরেছিল বিপক্ষে হেরেছিল দল। তবে আজ (শনিবার) দ্বিতীয় ম্যাচে চাইনিজ তাইপেকে ৮-৩ গোলে উড়িয়ে ছন্দে ফিরেছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

ম্যাচে গোলের দেখা পেয়েছেন আব্দুল্লাহ, আশরাফুল ইসলাম ও রাকিবুল ইসলাম। এর মধ্যে রাকিব জোড়া গোল করেন। ভারতের বিহারের রাজগিরে দ্বিতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গে লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় তারা।

ম্যাচের ৪ মিনিটে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। ১০ ও ১৮ মিনিটে চাইনিজ তাইপে টানা দুই গোল করে লিড নেয়। ২৬ মিনিটে বাংলাদেশ সমতায় ফিরে। এটিও ফিল্ড গোল।

তৃতীয় কোয়ার্টার থেকে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য। ৩৬ মিনিটে সোহানুর রহমান সবুজ পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন। ৪২ মিনিটে রাকিবুল ইসলাম জোড়া গোল করে চাইনিজ তাইপেকে ছিটকে দেন। তিন মিনিট পর আশরাফুল ইসলাম পেনাল্টি কর্নার থেকে দলকে ষষ্ঠ গোল উপহার দেন।

৫৬ মিনিটে অধিনায়ক রেজাউল ইসলাম বাবু পেনাল্টি কর্নার থেকে আরও একটি গোল উপহার দেন। দুই মিনিট পর আশরাফুল ইসলাম দলের হয়ে অষ্টম গোল করেন। খেলার শেষ মিনিটে চাইনিজ তাইপে তৃতীয় গোল করে পরাজয়ের ব্যবধান কমায়।

আগামী ১ সেপ্টেম্বর গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।

