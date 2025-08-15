চুয়াডাঙ্গায় আন্তঃইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টে সেমিফাইনালে মোমিনপুর ও গড়াইটুপি ইউনিয়ন

স্টাফ রিপোর্টার: আন্তঃইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টে গতকাল বৃহস্পতিবার দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম ম্যাচে মোমিনপুর ইউনিয়ন ১-০ নেহালপুর ইউনিয়নকে পরাজিত করেছে। চুয়াডাঙ্গা পুরাতন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দিনের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় নেহালপুর ইউনিয়ন ও মোমিনপুর ইউনিয়ন। দু-দলের হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ে প্রথমার্ধ গোল শূন্য থাকে। তবে দ্বিতীয় অর্ধের শুরুতেই মমিনপুর ইউনিয়নের ১১ নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় সৌরভ গোল করে ১-০ ব্যবধানে দলকে এগিয়ে নেন। তবে নেহালপুর ইউনিয়ন নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে পেনাল্টি কিক পেয়ে গোল পরিশোধের সুযোগ পেলেও অধিনায়ক কেনেডির ব্যর্থতায় সমতা ফেরাতে পারেনি। ফলে ১-০ ব্যবধানে মোমিনপুর ইউনিয়ন জয় লাভ করে সেমিফাইনালে উন্নীত হয়। খেলায় ম্যান অব দি ম্যাচ নির্বাচিত হয় মোমিনপুর ইউনিয়নের সৌরভ। দিনের অপার খেলায় মুখোমুখি হয় শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন ও গড়ায়টুপি ইউনিয়ন। নির্ধারিত সময়ে একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ করেও দু’দলের কেউ সফল হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে গড়াইটুপি ইউনিয়ন ৩-০ গোলে শঙ্করচন্দ্র ইউনিয়নকে হারিয়ে শেষ হাসিটা হেসে সেমিফাইনালের টিকিট অর্জন করে। খেলায় ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হয় গড়াই টুপি ইউনিয়নের গোলরক্ষক সৌরভ। গড়াইটুপি ইউনিয়নের কোচ ছিলেন মিজানুর রহমান তাপস ও ম্যানেজার ছিলেন সাহাজুল ইসলাম। গতকাল খেলার মাঠে উপস্থিত ছিলেন নেহালপুর ইউনিয়নের প্রশাসক আনিসুর রহমান,গড়াই টুপি ইউনিয়নের প্রশাসক আসিফ ইকবাল, শংকরচন্দ্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মহিউল আলম সুজন, সদর উপজেলা উপ- প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুল মালেক, মমিনপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসাদুল হক,সাবেক ইতি রেফারি ইখতিয়ার আহমেদ, সাবেক খেলোয়াড় টিপু বেগমপুর ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান, মমিনপুর ইউনিয়ন দলের কোচ মিল্টন ও ম্যানেজার আনিসুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সোহেল আহমেদ মালিক সুজন, বাবু মুন্সি, সাবেক কৃত ফুটবলার মাহমুদুল হক লিটন,তরিকুল ইসলাম তরু, মুরাদ ফেরদৌস, আব্দুল হাই, গড়াইটুপি ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, সদর উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক আজাদুল ইসলাম আজাদ, ক্রীড়া সংগঠক ও চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক রায়হান মোল্লা,জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি সাবেক ক্রিকেটার শাহাবুদ্দিন ওরফে বুদ্দিন, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মহাব্বত আলী, লিটু মেম্বার, সাইফুল, আহাদ আলী, আদম আলী, সদর উপজেলা পরিষদের নাজির রাসেল আহমেদ,সাবেক ফুটবলার শহিদুল কদর প্রমুখ। গতকালের খেলাটির পরিচালনা করেন হাফিজুর রহমান, রেজাউল হক রিজু, শফিকুননবী রিয়ান,রেজাউল হক রিজু, লিটা হোসেন পারভেজ আহমেদ ও ইমাম হোসেন। আজ একই মাঠে দিনের প্রথম ম্যাচে প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে মমিনপুর ইউনিয়ন ও মাখালডাঙ্গা দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি গড়াইটুপি ইউনিয়ন ও কুতুবপর ইউনিয়ন।

