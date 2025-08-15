চোটে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ শেষ ৩ অজি ক্রিকেটারের

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মাথাভাঙ্গা মনিটর: দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মাঝে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজ জমে উঠেছে। সিরিজে ১-১ ব্যবধানে সমতায় থাকা সিরিজের শেষ ম্যাচটি হবে অলিখিত ফাইনাল। এর তিনদিন পরই তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মাঠে নামবে দুই। এর জন্য দলও ঘোষণা করে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া। চোটের কারণে ওয়ানডে স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেছেন মিচেল ওয়েন, ল্যান্স মরিস ও ম্যাথু শর্ট। এদিকে, অবশিষ্ট টি-টোয়েন্টি ম্যাচের স্কোয়াডেও ছিলেন ওয়েন। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে কাগিসো রাবাদার বলে হেলমেটে আঘাত হানার পর কনকাশন রীতিতে মাঠ ছেড়েছিলেন তিনি। এর জন্য তাকে অন্তত ১২ দিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে বলে জানা গেছে। ফলে ওয়ানডেতে অভিষেক হতে আরও অপেক্ষা বাড়ছে মিচেল ওয়েনের। এছাড়া টি-টোয়েন্টিতে বিশ্রামে থাকা প্যাট কামিন্স ও মিচেল স্টার্করা প্রোটিয়াদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজেও থাকছেন না। পেসার ল্যান্স মরিস এবং অলরাউন্ডার ম্যাট শর্টের জায়গায় ওয়ানডে স্কোয়াডে অ্যারন হার্ডি ও ম্যাট কুনেম্যানকে নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক ম্যাচে ফেরার প্রস্তুতি নিতে থাকা মরিস পিঠের চোট ও ব্যথায় ভুগছেন। চোটের বিষয়টি মূল্যায়নের জন্য পার্থে ফিরে গেছেন তিনি। ফলে ভারতে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের সফরেও মরিসের খেলা অনিশ্চিত। যেখানে দুই দল চারদিনের ম্যাচ খেলার কথা। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ সাইড স্ট্রেইন ইনজুরিতে ভোগা ম্যাথু শর্ট এখনও সেরে উঠেননি। প্রোটিয়াদের বিপক্ষে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি থেকে ছিটকে গেলেও, এবার পুরো সফরই মিস করবেন তিনি। ওয়ানডে সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার পরিবর্তিত স্কোয়াড: মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জাভিয়ের বার্টলেট, নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি, বেন দারউইশ, অ্যারন হার্ডি, জশ হ্যাজলউড, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিস, ম্যাট কুনেম্যান, মার্নাস লাবুশেন ও অ্যাডাম জাম্পা।

