চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচ খেলতে আসতে হবে ‘এশিয়ায়’, রিয়াল মাদ্রিদকে ডাকছে রেকর্ড

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

চ্যাম্পিয়নস লিগে রেকর্ড গড়া রিয়াল মাদ্রিদের জন্য নতুন কিছু নয়। ১৫ বার শিরোপা জেতা দলটির জন্য এটি প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে আসন্ন আসরে ভিন্ন এক রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে জাবি আলোনসোর শিষ্যরা। শুধু একটি ম্যাচ খেলতে তাদেরকে আসতে হবে ‘এশিয়ায়’।

কাজাখস্তানের এফসি কাইরাত আলমাতি এবারই প্রথম জায়গা করে নিয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে। এই দলের অন্তর্ভুক্তি ইউরোপীয় দলগুলোকে খানিকটা বিপাকেই ফেলে দিয়েছে। কাজাখস্তান দেশটি ছড়িয়ে আছে এশিয়া ও ইউরোপ দুই মহাদেশেই। তবে আলমাতি অঞ্চলটি পড়েছে এশিয়ায়, চীনের ঠিক ওপরেই এর অবস্থান। আর সে জায়গাটির সঙ্গে ঢাকার সময়ের পার্থক্য মোটে ১ ঘণ্টার। বুঝুন তাহলে!

কিলিয়ান এমবাপে ও তার সতীর্থদের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এই আলমাতিতেই খেলতে আসতে হবে। ম্যাচটা খেলতে তাদেরকে প্রায় ৬ হাজার ৪১১ কিলোমিটার পথ পেরোতে হবে। যার ফলে চ্যাম্পিয়নস লিগের একটা রেকর্ডও গড়া হয়ে যাবে। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সবচেয়ে দূরের অ্যাওয়ে ম্যাচ ভ্রমণ হতে চলেছে এটিই।

শুধু দূরত্ব নয়, মাদ্রিদ থেকে আলমাতিতে কোনো সরাসরি ফ্লাইটও নেই। ট্রানজিটসহ এই যাত্রায় সময় লাগবে প্রায় ১২ ঘণ্টা। ফলে এই সফর খেলোয়াড়দের জন্য হবে বেশ কষ্টসাধ্য। তবে কাইরাত আলমাতির জন্য এটি হবে অন্য রকম অভিজ্ঞতা। তারা কাজাখস্তানের দ্বিতীয় ক্লাব হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলতে নামছে। এর আগে ২০১৫-১৬ মৌসুমে এফসি আস্তানা খেলেছিল এই প্রতিযোগিতায়।

তবে সবচেয়ে দীর্ঘ ভ্রমণের রেকর্ডটা গড়বে কাইরাত আলমাতিই। তাদের পর্তুগালের স্পোর্টিং সিপির মাঠে খেলতে যেতে হবে প্রায় ৬ হাজার ৯০০ কিলোমিটার দূরে। যা চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসের দীর্ঘতম সফর। এই সফরে বিমানে কাটাতে হবে প্রায় এক দিন। যাতায়াতের উভয় দিকেই সময় লাগবে ১২ ঘণ্টার বেশি। ইউরোপের ফুটবল কর্তৃপক্ষ উয়েফার জন্যও এটি হবে বড় লজিস্টিক চ্যালেঞ্জ।

কাইরাত আলমাতি তাদের প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ মৌসুমে মুখোমুখি হবে আরও কয়েকটি বড় দলের। রিয়াল মাদ্রিদ ছাড়াও তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে থাকছে আর্সেনাল, ইন্টার মিলান, অলিম্পিয়াকোস, কোপেনহেগেন ও স্পোর্টিং সিপি। দীর্ঘ ভ্রমণের কষ্ট নিয়েই তাই শুরু হবে তাদের স্বপ্নের যাত্রা।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
খেলার পাতা

চাইনিজ তাইপের জালে আট গোল দিয়ে ছন্দে ফিরল বাংলাদেশ

খেলার পাতা

আফগানদের ব্যাটিং দুর্দশায় জয়ে শুরু পাকিস্তানের

খেলার পাতা

রাজস্থানের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানলেন দ্রাবিড়

খেলার পাতা

টস জিতে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More