টস জিতে ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান

এশিয়া কাপের ১৭তম আসরের চতুর্থ ম্যাচে মুখোমুখি পাকিস্তান-ওমান। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষ ওমানের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল।

আসরের প্রথম ম্যাচে হংকংকে ৯৪ রানের বিশাল ব্যবধানে হারায় আফগানিস্তান।

দ্বিতীয় ম্যাচে টুর্নামেন্টের স্বাগতিক আরব আমিরাতকে ৫৭ রানে গুঁড়িয়ে দিয়ে মাত্র ২৭ বল খেলেই জয় নিশ্চিত করে ভারত।

গতকাল তৃতীয় ম্যাচে হংকংকে ১৪৩ রানে থামিয়ে ৭ উইকেটে জয় পায় বাংলাদেশ।

ওমান: আমির কলিম, যতিন্দর সিং (অধিনায়ক), হাম্মাদ মির্জা, বিনায়ক শুক্লা, হাসনাইন শাহ, শাহ ফয়সাল, মোহাম্মদ নাদিম, জিকরিয়া ইসলাম, সুফিয়ান মেহমুদ, শাকিল আহমেদ ও সময় শ্রীবাস্তব।

পাকিস্তান: সাহেবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, ফখর জামান, সালমান আলি আগা (অধিনায়ক), হাসান নওয়াজ, মোহাম্মদ হারিস, মোহাম্মদ নওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, শাহীন শাহ আফ্রিদি, সুফিয়ান মুকিম ও আবরার আহমেদ।

