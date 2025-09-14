টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডের বিশ্ব রেকর্ড

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২০ ওভারের ম্যাচে ৩০৪ রানের বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে বৃটিশরা।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির হিসেবে এটি তৃতীয় সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর। এর আগে জিম্বাবুয়ে ৪ উইকেটে ৩৪৪ রান করে গাম্বিয়ার বিপক্ষে। নেপাল ৩ উইকেটে ৩১৪ রান করে মঙ্গলিয়ার বিপক্ষে।

তবে আইসিসির পূর্ণ দুই সদস্যের লড়াইয়ে ইংল্যান্ডের এটি বিশ্ব রেকর্ড।

গতকাল শুক্রবার ম্যানচেস্টারে ওল্ড ট্রাফোর্ডে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করে ১০ ওভারে ১৬৬ রান করা ইংল্যান্ড, ২০ ওভারে করে ৩০৪ রান।

দলের হয়ে মাত্র ৬০ বল মোকাবেলা করে ১৫টি চার আর ৮টি ছক্কার সাহায্যে ১৪১ রানের ইনিংস খেলেন ফিল সল্ট। টি-টোয়েন্টিতে এটা সপ্তম ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। রেকর্ড সর্বোচ্চ ১৭২ রানের ইনিংস খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ান সাবেক তারকা অ্যারন ফিঞ্চ। ১৬২* রানের ইনিংস খেলেন আফগানিস্তানের হজরতউল্লাহ জাজাই।

শুক্রবার ফিল সল্টের রেকর্ডময়ী ইনিংসের ম্যাচে মাত্র ৩০ বলে ৮টি চার আর ৭টি ছক্কার সাহায্যে ৮৩ রানের ঝলমলে ইনিংস খেলেন জস বাটলার। ২১ বলে ৫টি চার আর এক ছক্কার সাহায্যে ৪১ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক।

রানের পাহাড় ডিঙ্গাতে নেমে জোফরা আর্চার, স্যাম কারান, লিয়াম দাওসন এবং উইল জ্যাকসের তোপের মুখে পড়ে ১৬.১ ওভারে ১৬৮ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৪৬ রানের বিশাল ব্যবধানে জয়ে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ১-১ সমতায় ফেরে স্বাগতিক ইংল্যান্ড।

সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে বৃষ্টির কারণে দুই দল মিলে ১২.৫ ওভারের বেশি খেলতে পারেনি। দক্ষিণ আফ্রিকা আগে ব্যাট করে ৭.৫ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৯৭ রান করে। ইংল্যান্ডের টার্গেট দাাঁড়ায় ৫ ওভারে ৬৯ রান। লক্ষ্য তাড়া বৃটিশরা ৫ উইকেট হারিয়ে ৫৪ রানের বেশি করতে পারেন। ডিএল মেথডে ১৪ রানে জয় পায় দক্ষিণ আফ্রিকা।

