তাসকিনের সামনে সাকিব-মোস্তাফিজের সঙ্গী হওয়ার সুযোগ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

বাংলাদেশের তৃতীয় বোলার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১০০ উইকেট শিকারের দ্বারপ্রান্তে পেসার তাসকিন আহমেদ। আর ৪ উইকেট ঝুলিতে পুরলেই টি-টোয়েন্টিতে একশ উইকেটের মালিক বনে যাবেন তিনি।

আজ (শনিবার) আবুধাবিতে এশিয়া কাপের ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। রাত সাড়ে ৮টায় আবুধাবির আবু জায়েদ স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে। এই ম্যাচ দিয়েই সে মাইলফলকের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন বাংলাদেশের এই গতিতারকা।

বাংলাদেশের হয়ে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে একশ উইকেট পূর্ণ করেছেন স্পিনার সাকিব আল হাসান ও পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। ১২৯ ম্যাচে ১৪৯ উইকেট নিয়ে টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শিকারি সাকিব। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছেন পেসার মোস্তাফিজ। ১১৪ ম্যাচে ১৩৯ উইকেট নিয়েছেন তিনি।

২০১৪ সালের এপ্রিলে মিরপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে টি-টোয়েন্টি অভিষেকে ২৪ রানে ১ উইকেট নেন তাসকিন। এরপর ধারাবাহিক পারফর্ম করার সুবাদে বাংলাদেশের বোলিং বিভাগের নিয়মিত হয়ে যান তিনি। ৭৯ ম্যাচের ৭৭ ইনিংসে ২৭৬ দশমিক ৩ ওভার বল করে ৯৬ উইকেট শিকার করেছেন তিনি।

তাসকিনের ক্যারিয়ার সেরা বোলিং ১৬ রানে ৪ উইকেট। ২০২৩ সালে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে চট্টগ্রামে ২ ওভারে ১৬ রানে ৪ উইকেট শিকার করেছিলেন তিনি।

