দলে ডাক না পাওয়ার দায় আনচেলত্তিকে দিলেন নেইমার

চোটে চোটে নেইমারের ক্যারিয়ারের বারোটা বেজে গেছে। বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে ফুটবল মাঠে পা রাখলেও একের পর এক চোটে এখন ক্যারিয়ারের শেষ দেখছেন তিনি। ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে ব্রাজিল দলে ফেরার আশায় ছিলেন, তবে সে আশাও বোধহয় ফিকে হয়ে আসছে। সেলেসাও কোচ কার্লো আনচেলত্তির পছন্দের তালিকায় সাবেক এই বার্সেলোনা তারকা।
সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের শেষ দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেছেন আনচেলত্তি। সেখানে জায়গা হয়নি নেইমারের। অনেকেই ভেবেছিলেন, হয়ত ফিটনেস ইস্যুতেই বাদ পড়েছেন তিনি। তবে রোববার রাতে ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ২২তম রাউন্ডে ভিলা বেলমিরোতে ফ্লুমিনেন্সের সঙ্গে ম্যাচের পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি এটি (ব্রাজিল দলে সুযোগ না পাওয়া) আমার শারীরিক অবস্থার কারণে নয়, বরং এটা কোচের সিদ্ধান্ত। আর আমি সেটাকে সম্মান করি। ধন্যবাদ।’
৩২ বছর বয়সী নেইমার গত কয়েক বছরে ইনজুরির কারণে নিয়মিতভাবে মাঠের বাইরে ছিলেন। হাঁটুর অস্ত্রোপচার থেকে শুরু করে গোড়ালির চোট—ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টায় একের পর এক ধাক্কা খেয়েছেন তিনি।
এদিকে আনচেলত্তি তারুণ্য নির্ভর আক্রমণভাগ গড়ে তুলতে চাইছেন। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো, গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি কিংবা এন্দ্রিকদের মতো প্রতিভাবান তরুণদের নিয়ে তিনি নতুন আক্রমণভাগ সাজাচ্ছেন। এই প্রক্রিয়ায় নেইমারের অভিজ্ঞতা আর নামের জৌলুসও আপাতত ধোপে টিকছে না।
