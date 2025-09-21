নারী দলের নির্বাচক হলেন সালমা খাতুন

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের নির্বাচক হিসেবে নিয়োগ পেলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক সালমা খাতুন। সাবেক এই তারকা অলরাউন্ডারকে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
সবকিছু ঠিক থাকলে ১ অক্টোবর থেকেই নারী দলের নির্বাচক হিসেবে বিসিবিতে যোগদান করার কথা সালমা খাতুনের।
সালমা খাতুন ২০১২ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৩ সালের জুলাই পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে ৯৫টি টি-টোয়েন্টি আর ৪৬টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেন। তিনি দুই ফরম্যাটে ব্যাট হাতে ১ হাজার ১২৫ রান করার পাশাপাশি বল হাতে শিকার করেন ১৩৬ উইকেট।
