নারী দলের নির্বাচক হলেন সালমা খাতুন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের নির্বাচক হিসেবে নিয়োগ পেলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক সালমা খাতুন। সাবেক এই তারকা অলরাউন্ডারকে নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

সবকিছু ঠিক থাকলে ১ অক্টোবর থেকেই নারী দলের নির্বাচক হিসেবে বিসিবিতে যোগদান করার কথা সালমা খাতুনের।

সালমা খাতুন ২০১২ সালের নভেম্বর থেকে ২০২৩ সালের জুলাই পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে ৯৫টি টি-টোয়েন্টি আর ৪৬টি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেন। তিনি দুই ফরম্যাটে ব্যাট হাতে ১ হাজার ১২৫ রান করার পাশাপাশি বল হাতে শিকার করেন ১৩৬ উইকেট।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
খেলার পাতা

আবারও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাইক্রফট, সংবাদ সম্মেলন বয়কট পাকিস্তানের

খেলার পাতা

বাংলাদেশ সিরিজে আফগানিস্তানের দল ঘোষণা

খেলার পাতা

সুপার ফোরের আগেই ভারতকে ফাইনালের জন্য পরামর্শ দিলেন তিনি

খেলার পাতা

বাঁচা-মরার ম্যাচে শ্রীলংকাকে ফিল্ডিংয়ে পাঠিয়েছে আফগানিস্তান

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More