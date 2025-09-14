পাকিস্তানকে উড়িয়ে দেবে ভারত, পাক তারকার ভবিষ্যদ্বাণী

এশিয়া কাপ ২০২৫–এর সবচেয়ে আলোচিত ম্যাচে আজ মুখোমুখি পাকিস্তান ও ভারত। তবে এই ম্যাচের আগে পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার শোয়েব আখতার আবারও স্পষ্টভাষী মন্তব্য করলেন। তার দাবি, দুবাইয়ে ভারত-পাকিস্তান লড়াইয়ে ভারতই আধিপত্য দেখাবে এবং পাকিস্তানকে উড়িয়ে দেবে রীতিমতো।
পাকিস্তানের একটি টিভি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘খুব পরিষ্কার ব্যাপার। ভারত তোমাদের উপর ছড়ি ঘোরাবে। তারা তোমাদের হাতুড়িপেটা করবে, এটা নিশ্চিত। এটুকুই সহজ কথা। যদি আমি আরও দূর পর্যন্ত ভাবি, তবে বলব, তারা আফগানিস্তানের সঙ্গে ফাইনাল খেলতে চাইবে, পাকিস্তানের সঙ্গে নয়।’
আখতার ভারতের ব্যাটিং শক্তিকে ইতিহাসের অন্যতম সেরা বলে আখ্যা দেন। তার ভাষায়, ‘এটা আর আগের ভারত নয়, যে কয়েকটা উইকেট পড়লে ভেঙে পড়বে। এখন তাদের কাছে ঋতুরাজ, রিঙ্কু সিং, সঞ্জু স্যামসন, শুভমান গিল, তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদব, জিতেশ শর্মার মতো ব্যাটার আছে। এমনকি অক্ষর প্যাটেলও ব্যাট করতে পারে। তাদের মিডল অর্ডার সম্ভবত ভারতের ইতিহাসে অন্যতম সেরা।’
তবে সাবেক অধিনায়ক মিসবাহ–উল–হক কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, ‘ভারতের দলে এখন আর বিরাট কোহলি নেই। ও এমন একজন ছিল যে শুরুতে কয়েকটা উইকেট গেলেও ইনিংস টেনে নিয়ে যেতে পারত। নতুনরা এখনও এসব বোলারের মুখোমুখি হয়নি। যদি পাকিস্তান শুরুতেই চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তবে অবশ্যই সুযোগ আছে।’
কিন্তু আখতার সঙ্গে সঙ্গে মিসবাহর যুক্তি থামিয়ে দেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, এই ভারতীয় দল আর ভেঙে পড়বে না।
উল্লেখ্য, সব ফরম্যাট মিলিয়ে টানা পাঁচবার পাকিস্তানকে হারিয়েছে ভারত। সর্বশেষ পাকিস্তানের জয় আসে ২০২২ সালের এশিয়া কাপে। শোয়েব আখতারের ভবিষ্যদ্বাণীকে ভুল প্রমাণ করে পাকিস্তান আজ সে খরাটা কাটাতে পারে কি না, সেটাই দেখার বিষয়।
