পাকিস্তানের কাছে বড় ব্যবধানে হার বাংলাদেশের

স্টাফ রিপোর্টার: বিশাল লক্ষ্য তাড়ায় শুরুটা ছিল হতাশাজনক, মাঝপথে কিছুটা আশা দেখিয়েছিল জিসান আলম ও সাইফ হাসানের জুটি, তবে শেষ পর্যন্ত বড় ব্যবধানে হারতে হলো বাংলাদেশ ‘এ’ দলকে। পাকিস্তান শাহিনসের (পাকিস্তান ‘এ’ দল) বিপক্ষে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৭৯ রানের বড় পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছে নুরুল হাসান সোহানের নেতৃত্বাধীন দল। প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান শাহিনস ৪ উইকেটে ২২৭ রানের বিশাল সংগ্রহ গড়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৬.৫ ওভারে ১৪৮ রানেই গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। ব্যাটে-বলে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে জয়ের শুরুটা দারুণভাবেই করল পাকিস্তান ‘এ’ দল। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ছিলেন পাকিস্তান শাহিনসের দুই ওপেনার খাওয়াজা নাফে ও ইয়াসির খান। প্রথম ৬ ওভারেই তারা তুলে ফেলেন ৬৯ রান। এরপর দ্রুত এগিয়ে ১০ ওভারে পূর্ণ করেন শতরানের জুটি। দুজনের ব্যাটে জমে ওঠে ৬৭ বলে ১১৮ রানের উদ্বোধনী জুটি। ১১তম ওভারে রান আউটের শিকার হয়ে সাজঘরে ফেরেন খাওয়াজা নাফে (৩১ বলে ৬১)। এরপরপরই ইয়াসির খান (৪০ বলে ৬২) কট বিহাইন্ড হন মাহফুজুর রহমান রাব্বির বলে। তবে থামেনি পাকিস্তানের রানের গতি। তিন নম্বরে নামা সৈয়দ আব্দুল সামাদ ছিলেন আরও বিধ্বংসী। তিনি মাত্র ২৭ বলে ৫৬ রানে অপরাজিত থাকেন। শেষ দিকে মোহাম্মদ ফাইক (১০ বলে ১৮) ও অধিনায়ক ইরফান খান (১২ বলে ২৫) ছোট কিন্তু কার্যকর ইনিংস খেলেন। ২০ ওভারে দলীয় সংগ্রহ দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ২২৭। ২২৮ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়ায় বাংলাদেশকে হতাশ করে প্রথম ওভারেই। ১৯ বল বাকি থাকতেই ১৪৮ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ ‘এ’ দল।
পূর্ববর্তী পোস্ট
পরবর্তী পোস্ট
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.