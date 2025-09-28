‘পাকিস্তান তো আমাকে আউটই করতে পারবে না’ — কেন বললেন অভিষেক?

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: এশিয়া কাপ ফাইনালে মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। আগামীকাল সন্ধ্যায় দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে মাঠে গড়াবে এই লড়াই।

দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এই এশিয়া কাপে আরও দুই বার মুখোমুখি হয়েছে। এবার তৃতীয় বারের মতো মুখোমুখি হতে চলেছে দুই দল। এর আগে ম্যাচ নিয়ে হচ্ছে নানা আলোচনা।

এই ম্যাচের আগে সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে অভিষেক শর্মাকে নিয়ে। টুর্নামেন্টের একমাত্র ব্যাটার হিসেবে অভিষেক তুলে নিয়েছেন ৩০০ রান। শেষ তিন ম্যাচে তিনটি ঝড়ো ফিফটি নিয়ে তিনি ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন ফাইনালেও ঝড় তোলার।

তাকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পাকিস্তানের সাবেক পেসার শোয়েব আখতার অবশ্য নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছেন। অভিষেক শর্মা না বলে তিনি বলে বসেছেন অভিষেক বচ্চন!

তিনি সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে বলেন, ‘যদি পাকিস্তান হাইপোথেটিক্যাল পরিস্থিতিতে অভিষেক বচ্চনকে আগেই আউট করতে পারে, তবে ভারতের মিডল অর্ডারের কী হবে? তাদের মিডল অর্ডার ভালো খেলতে পারেনি।’

তার এই মন্তব্যে সঙ্গে সঙ্গেই হাসির রোল পড়ে স্টুডিওতে। সঞ্চালক দ্রুতই ভুলটি শুধরে দেন। শোয়েবও তার ভুল বুঝতে পারেন।

তবে ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। সেই অনুষ্ঠানের ক্লিপ ভাইরাল হয়ে গেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চনও তা দেখে ফেলেছেন। পরে তিনি একটা জবাবও দিয়েছেন!

প্রতিক্রিয়াটা অবশ্য মজার ছলেই জানান অভিনেতা অভিষেক বচ্চন। এক টুইটে তিনি লেখেন, ‘স্যার, সম্মান রেখেই বলছি… ওরা মনে হয় আমার উইকেটও নিতে পারবে না! আর আমি তো ক্রিকেট খেলতেই পারি না।’

অভিষেক বচ্চনকে আউট করা সম্ভব নয়, পাকিস্তান তা চাইবেও না। সালমান আলী আগার দল অভিষেক শর্মার উইকেটটাই দ্রুত তুলে নিতে চাইবে ফাইনালে!

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
খেলার পাতা

ঐতিহাসিক ফাইনালে কে জিতবে, ভারত না পাকিস্তান?

খেলার পাতা

কোহলি-রিজওয়ানকে পেছনে ফেলে রেকর্ড গড়লেন অভিষেক

খেলার পাতা

ভারতকে খুঁচিয়ে জরিমানা হারিসের, নিজের পকেট থেকে দেবেন পিসিবি প্রধান

খেলার পাতা

ব্যাটে-বলে ঝড় তুলেও শান্ত ম্লান হলেন সোহানের কাছে

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More