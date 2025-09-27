ফাইনালে ভারতের ‘অহম গুঁড়িয়ে দিতে হবে’

এশিয়া কাপের এবারের আসরে শুরু থেকেই দাপুটে ক্রিকেট খেলেছে ভারত। গ্রুপপর্বে তিন ম্যাচে আরব আমিরাত, পাকিস্তান আর ওমানকে হারিয়ে সুপার ফোরে উঠি যায় টিম ইন্ডিয়া। সুপার ফোরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে হারিয়ে সবার আগে ফাইনালে উঠে যায় ভারত।

অন্যদিকে পাকিস্তান গ্রুপপর্বে ভারতের বিপক্ষে হেরে গেলেও বাকি দুই ম্যাচে ওমান আর সংযুক্ত আরব আমিরাতকে হারিয়ে সুপার ফোরে উঠে যায়। সুপার ফোরে প্রথম ম্যাচে ফের ভারতের কাছে হেরে ফাইনাল ওঠার শঙ্কায় পড়ে যাওয়া পাকিস্তান; দ্বিতীয় ম্যাচে শ্রীলংকাকে হারিয়ে আশা জিইয়ে রাখে।

গতকাল অলিখিত সেমিফাইনালে ১৩৫ রান করেও বাংলাদেশকে ১১ রানে হারিয়ে ফাইনালে উঠে যায় সালমান আলী আগার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান।

রোববার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফাইনালে মুখোমুখি হবে এশিয়ার দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল ভারত-পাকিস্তান। টুর্নামেন্টের ৪১ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম ফাইনাল খেলছে ভারত-পাকিস্তান।

গুরুত্বপূর্ণ এই ফাইনালের আগে পাকিস্তানের সাবেক তারকা ক্রিকেটার শোয়েব আখতার বলেছেন, ‘এই মানসিকতা থেকে বেরিয় আসতে হবে, তাদের আভায় ধাঁধিয়ে গেলে চলবে না। তাদের অহম গুঁড়িয়ে দিতে হবে। বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে যেই মানসিকতা নিয়ে খেলেছো, সেভাবেই খেলো। এমন মানসিকতাই প্রয়োজন। ২০ ওভার বোলিং করার প্রয়োজন নেই, শুধু উইকেটগুলো নিতে হবে।’

ক্রিকেট ইতিহাসের এই দ্রুত গতির পেসার আরও বলেছেন, ‘লিখে রাখুন, আভিশেক শার্মা যদি প্রথম দুই ওভারের মধ্যে আউট হয়ে যায়, তাহলে তারা (ভারত) বিপদে পড়বে। তারা যে শুরুটা পাচ্ছে, আভিশেক দ্রুত ফিরে গেলে তারা ভুগবে। এমন নয় যে আভিশেক টাইমিংয়ে গড়বড় করে না, সে এমন করবে, তোমাদের স্রেফ আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে হবে। এভাবে খেলতে পারলে, ভারত বুঝবে যে তাদের রান করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে।’

