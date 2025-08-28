ফিরেই জাদু দেখালেন মেসি, জোড়া গোল করে মিয়ামিকে তুললেন ফাইনালে

লিগস কাপের সেমিফাইনাল থেকে বিদায়ের শঙ্কা জেগেছিল ইন্টার মিয়ামির। তবে শেষমেশ লিওনেল মেসি এলেন দলের ত্রাতা হয়ে। চোটের কারণে মিয়ামির হয়ে আগের ২ ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি। ফিরেছিলেন আজ। ফিরেই দেখালেন জাদু; জোড়া গোল করলেন, আর তাতেই ইন্টার মিয়ামি অরল্যান্ডোকে হারানোর রসদ পেয়ে গেল।

তার দুই আর তেলাসকো সেগোভিয়ার দারুণ এক গোলে মিয়ামি ৩-১ গোলে হারিয়েছে অরল্যান্ডো সিটিকে। এর ফলে আরও একবার লিগস কাপের ফাইনালে উঠে গেছে লিওনেল মেসির দল।

শুরু থেকে প্রতিপক্ষের ওপর আধিপত্য ছড়ায় মিয়ামি। তবে প্রথম গোলের দেখা পায় অরল্যান্ডো সিটিই। ম্যাচের ৪৬ মিনিটে এগিয়ে যায় তারা। বক্সের ভেতর থেকে মারিও পাসালিচের শক্তিশালী শট গিয়ে আছড়ে পড়ে মিয়ামির জালে। প্রথমার্ধ শেষ হয় ওই ১-০ ব্যবধানে।

বিরতির পর আক্রমণের ধার বাড়ায় মিয়ামি। তবে গোলের দেখা কিছুতেই মিলছিল না। মিলল নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ১৩ মিনিট আগে। ৭৫ মিনিটে জর্দি আলবা ক্রস থেকে বল যাচ্ছিল বক্সে থাকা লুইস সুয়ারেজের কাছে, তবে অরল্যান্ডোর ব্রেকালো জার্সি টেনে তাকে ফেলে দেন বক্সে, দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে তাকে মাঠ ছাড়তে হয়। পেনাল্টি পায় মিয়ামি। ঠান্ডা মাথায় শট নিয়ে গোল করেন লিওনেল মেসি। স্কোরলাইন হয় ১-১।

এরপর ম্যাচের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত আসে ৮৮ মিনিটে। আলবার সঙ্গে ওয়ান-টু পাস খেলে বক্সে পড়েন মেসি, বাম পাশ থেকে তিনি বাম পায়ে শট নেন দূরের পোস্টে, গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে তা জড়ায় জালে। ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় মিয়ামি।

যোগ করা সময়ে সেগোভিয়া দলের হয়ে আরও একটি গোল করেন। সুয়ারেজের পাস থেকে বক্সে ঢুকে চিপ শটে তিনি ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে দিয়ে জয় নিশ্চিত করেন দলের।

শেষ বাঁশি বাজতেই ফাইনালে উঠে যায় ইন্টার মিয়ামি। লিওনেল মেসি খেলেছেন পুরো ম্যাচ এবং নিজের ছন্দময় খেলায় প্রমাণ করেছেন তিনি এখনো দলের সবচেয়ে বড় ভরসা। লুইস সুয়ারেজও ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

অরল্যান্ডো সিটি লড়াই করেও মেসির ঝলক সামাল দিতে পারেনি। সেমিফাইনাল হেরে বিদায় নিতে হয়েছে তাদের।

এই জয়ে লিগস কাপ ২০২৫-এর ফাইনালে খেলতে যাচ্ছে ইন্টার মিয়ামি। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এখন সিয়াটল সাউন্ডার্সের বিপক্ষে খেলছে এলএএফসি। সে ম্যাচের জয়ী দলের বিপক্ষে ফাইনালে খেলবে কোচ হাভিয়ের মাসচেরানোর দল।

এর আগে ২০২৩ সালে মেসির অভিষেক আসরেই শিরোপা জিতেছিল দলটা। এবারও নিশ্চয়ই সে সাফল্যের পুনরাবৃত্তি চাইবেন মেসিরা।

