‘বলে ভেসলিন লাগিয়ে খেলেছিল ভারত’

স্টাফ রিপোর্টার:অসম্ভব মনে হচ্ছিল। তবে নিশ্চিত হার রুখে দিয়েছিল ভারতের পেসাররা। প্রসিধ কৃষ্ণা-মোহাম্মদ সিরাজরা ছিলেন দাপুটে। বলে মুভমেন্ট পাচ্ছিলেন, সুইং করাতে পেরেছিলেন। আর এসবের সমন্বয়েই অসাধ্য সাধনের সিরিজ রক্ষা করা জয়টাও এসেছিল ওভাল টেস্টের শেষদিনে। ভারতের পেসারদের এমন ফর্ম দেখে প্রশ্ন তুলেছেন সাব্বির আহমেদ খান।

পাকিস্তানের সাবেক এই পেসার আইসিসিকে তদন্ত করতেও অনুরোধ করেছেন। একই সঙ্গে নিজের কথার যুক্তিও টেনেছেন তিনি। সাব্বিরের মতে, ভারতের পেসাররা সেদিন অর্থাৎ ওভাল টেস্টের শেষদিনে বলে ভেসলিন মাখিয়েছিলেন।

সিরিজ বাঁচাতে ভারতের প্রয়োজন ছিল ৪ উইকেটের। ইংল্যান্ড তখনও ৩৫ রান পিছিয়ে। ঠিক সেই সময়েই সিরাজের তাণ্ডব। আগুনে বোলিংয়ে পরাস্ত করেছেন ইংলিশদের শেষ চার ব্যাটারকে। তাতেই নিশ্চিত হয় সিরিজ রক্ষা। সিরাজের এমন দুর্দান্ত বোলিং দেখার পরই খটকা লাগে সাব্বিরের।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে পাকিস্তানের সাবেক এই পেসার লিখেছেন, ‘আমার ধারণা ভারত বলে ভেসলিন লাগিয়েছে। নাহলে ৮০ ওভারের পরও বল কীভাবে ওরকম চকচক করে? আম্পায়ারের উচিত বলটাকে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো।’

তবে পাকিস্তানের হয়ে ১০ টেস্ট খেলা এই ক্রিকেটারের অভিযোগে বেশ মজা পেয়েছেন নেটিজেনরা। একাধিক ব্যক্তি কমেন্টে বলেছেন, ‘এই জন্যই একটু পড়াশোনা করতে হয়’।

