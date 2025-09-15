বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলতে আসছে আজারবাইজান

নভেম্বরে ফিফা উইন্ডোতে বাংলাদেশ নারী দলের বিপক্ষে খেলতে ঢাকায় আসছে আজারবাইজান। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সহ-সভাপতি ফাহাদ করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বাফুফে নভেম্বরের শেষে একটি ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চায়। তাতে বাংলাদেশ ও আজারবাইজানসহ থাকবে আরও একটি দেশ। তবে অন্য কোনো দেশ নিশ্চিত না হলে শেষ পর্যন্ত র‌্যাংকিংয়ের ৭৪তম স্থানে থাকা আজারবাইজানের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ হবে।

ফাহাদ করিম গণমাধ্যমকে বলেছেন, ‘আজারবাইজান ঢাকায় আসছে তা নিশ্চিত হয়েছে। এখন আরো একটি দেশ হলে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট হবে। বাফুফে সভাপতি তাই চাইছেন। যদি অন্য দেশ না পাই তাহলে আজারবাইজানের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ হবে- এটা নিশ্চিত।’

