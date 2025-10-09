বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস লড়াই শেষে হেরে গেলো

স্টাফ রিপোর্টার:নারী বিশ্বকাপের লিগ পর্বে বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ডের মধ্যকার দ্বিতীয় ম্যাচে শুরু থেকে তীব্র লড়াই দেখতে পাওয়া গেলো। টসে হেরে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশ দলের জন্য ম্যাচটি ছিল চ্যালেঞ্জিং হলেও তারা সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালিয়ে গিয়েছিল।
বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সোবহানা মুশতারির ৬০ রানের ঝড়ো ইনিংস এবং রাবেয়া খানের অপরাজিত ৪৩ রানের অবদান দলের স্কোরকে ১৭৮ রানে পৌঁছে দেয়। এই সংগ্রহ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, বিশেষ করে স্পিনার ফাহিমা খাতুন তার দক্ষতায় ১০ ওভারে মাত্র ১৬ রান খরচায় ৩ উইকেট নিয়েছিলেন, যা লড়াইকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলেছিলো। পেসার মারুফা আক্তারও ২ উইকেট নিয়ে দলের বোলিং আক্রমণে সমর্থন দিয়েছিলেন।
তবে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন আপে হিদার নাইট ছিলেন ম্যাচের নায়ক। ১১১ বল মোকাবেলায় ৭৯ রানের অবিচলিত ইনিংস খেলেন তিনি, যা দলকে সহজে জয় এনে দেয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নাইটের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে চার্লি ডিনের অপরাজিত ২৭ রানের জুটি ইংল্যান্ডকে শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেট হাতে রেখে নির্ধারিত রান টার্গেট পূরণে সাহায্য করে।
বাংলাদেশের এই লড়াইর মধ্যে স্পিনার ফাহিমার ঘূর্ণিজাদু ইংলিশ ব্যাটসম্যানদের জন্য কঠিন সময় সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞ ইংলিশ ব্যাটসম্যানরা ধৈর্যশীল খেলা চালিয়ে জয় নিশ্চিত করলো।
এই ম্যাচ থেকে স্পষ্ট হলো, বাংলাদেশ নারী দল বিশ্বকাপের প্রতিযোগিতায় তাদের দক্ষতা ও সাহস দেখাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাদের জন্য আরও বড় সাফল্য এনে দিতে পারে। তবে প্রতিপক্ষের কঠিন বোলিং ও শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন আপের সামনে আরও উন্নতি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন রয়েছে।
