বাংলাদেশ সিরিজে আফগানিস্তানের দল ঘোষণা

বাংলাদেশের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল।
এশিয়া কাপ শেষেই আরব আমিরাতে হবে আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের এই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ। শুরুতে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি। এরপর হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।
এশিয়া কাপের ঠিক পরপর ২ অক্টোবর শুরু হবে আফগানিস্তান-বাংলাদেশের মধ্যকার টি-টোয়েন্টি সিরিজ। সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ হবে ৩ ও ৫ অক্টোবর।
এরপর ৮, ১১ ও ১৪ অক্টোবর দুই দল লড়বে তিনটি ওয়ানডে ম্যাচের সিরিজে। দ্বিপাক্ষিক লড়াইয়ের দিবারাত্রির প্রতিটি ম্যাচই হবে আরব আমিরাতে।
আফগানিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেয়েছেন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, ফাস্ট বোলার মোহাম্মদ সালিম সাফি। বশির আহমেদ ও আব্দুল্লাহ আহমেদজাইকে দুই ফরম্যাটের দলেই ডাকা হয়েছে। টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা ধরে রেখেছেন মুজিব উর রহমান। তবে নেই ওয়ানডে দলে।
রশিদ খানের নেতৃত্বাধীন টি-টোয়েন্টি দলে আছেন: ইবরাহিম জাদরান, রহমানউল্লাহ গুরবাজ, সাদিকউল্লাহ আতাল, রাফিউল্লাহ তারাখিল, দারউইশ রাসুলি, মোহাম্মদ ইসহাক, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, মোহাম্মদ নবী, শরফউদ্দিন আশরাফ, নূর আহমেদ, মুজিব উর রহমান, ফরিদ মালিক, আব্দুল্লাহ আহমেদজাই ও বশির আহমেদ।
এই দলে রহমত শাহ ও এএম গাজানফার আছেন রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে। ওয়ানডে দলে অবশ্য মূল স্কোয়াডেই আছেন গাজানফার ও রহমত।
হাশমতউল্লাহ শহিদির নেতৃত্বে দলটিতে আরও রয়েছেন ইবরাহিম জাদরান, রহমানউল্লাহ গুরবাজ, সেদিকউল্লাহ আতাল, দারউইশ রাসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, ইকরাম আলিখাইল, মোহাম্মদ নবী, নাঙ্গিয়াল খারোটি, রশিদ খান, সালিম সাফি, আব্দুল্লাহ আহমেদজাই ও বশির আহমেদ। ওয়ানডে দলে রিজার্ভ খেলোয়াড় বিলাল সামি ও ফারিদুন দাউদজাই।
