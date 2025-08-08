বাড়ছে ম্যাচ ফি, খেলবেন তামিম মুশফিক মাহমুদউল্লাহ

স্টাফ রিপোর্টার:সবকিছু ঠিক থাকলে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এনসিএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট। টুর্নামেন্টের এবারের আসরেও খেলবেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

গত মার্চে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে খেলার সময় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চলে যান তামিম। সেই ঘটনার ৬ মাস পর আবারও ক্রিকেটে ফেরার আগ্রহের কথা জানিয়ে চট্টগ্রামের টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলেছেন তামিম। আজ মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন বিসিবির পরিচালক ও টুর্নামেন্ট কমিটির প্রধান আকরাম খান।

তামিম চট্টগ্রামে খেললেও মুশফিক নিজের বিভাগ রাজশাহীর পরিবর্তে সিলেটের হয়ে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তবে মাহমুদউল্লাহ কোন দলের হয়ে খেলবেন তা এখনো নিশ্চিত নয়।

এনসিএলের এবারের আসরের খেলাগুলো হবে- সিলেট, বগুড়া ও রাজশাহীতে। লিগ পর্বের ম্যাচগুলো শেষ হলে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল হবে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। এই ম্যাচগুলো দিবারাত্রির করার পরিকল্পনা বিসিবির।

এনসিএলের এবারের আসরে ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফিও বাড়ানো হয়েছে। গত আসরে প্রতিটি ম্যাচের জন্য ২৫ হাজার টাকা করে পেতেন ক্রিকেটাররা, এবারের আসরে সেটি আরও ১৫ হাজার বাড়িয়ে ৪০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

