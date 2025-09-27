বেফাঁস মন্তব্য করায় সূর্যকুমারকে আইসিসির সতর্কবার্তা

স্টাফ রিপোর্টার:ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে আন্তর্জাতিক ম্যাচের অফিসিয়াল প্রেস কনফারেন্সে রাজনৈতিক মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে বলেছে বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের জয়কে সুর্যকুমার উৎসর্গ করেছিলেন পেহেলগাম হামলার ভুক্তভোগীদের প্রতি। বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তান অভিযোগ জানালে বৃহস্পতিবার ভারতীয় অধিনায়ককে ডেকেছিলেন ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন। তার সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় বোর্ডের সিওও হেমাং অমিন ও ক্রিকেট অপারেশনস ম্যানেজার সুমীত মল্লাপুরকার।

কমিটি সূর্যকুমারকে প্রেস কনফারেন্সে করা তার বিতর্কিত মন্তব্যের ভিডিও দেখিয়ে বক্তব্য জানতে চায়। সূর্যকুমার তার ভুল স্বীকারের পর আইসিসি তাকে সতর্ক করে দেয়।

‎এছাড়া পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে ‘হ্যান্ডশেক’ ইস্যুতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণের জন্যও প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় সূর্যকুমারকে। এই প্রসঙ্গে ভারতের অধিনায়ক শুনানিতে বলেছেন, ‘কিছু বিষয় খেলোয়াড়ের নীতির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পেহেলগাম হামলার সকল ভুক্তভোগীর পাশে দাঁড়াই এবং এটি উৎসর্গ করি ভারতের সশস্ত্র বাহিনীকে যারা অপারেশন সিঁদুরে অংশ নিয়েছে।’

‎আইসিসি তাকে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক মন্তব্য থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেছে, যদি সবাই রাজনৈতিক মন্তব্য করে, তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে যাবে।

‎এদিকে পাকিস্তানের দুই খেলোয়াড় সাহিবজাদা ফারহান এবং হারিস রউফ শুক্রবার আইসিসির কমিটির সামনে হাজির হবেন। তাদের সমন এসেছে ভারতের অভিযোগের ভিত্তিতে। যেখানে বলা হয়েছে, ফারহান তার ব্যাট দিয়ে বন্দুকের নকল করেছেন, আর রউফ বারবার বিমান ভূপাতিতের ইঙ্গিতপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি দেখিয়েছেন।

