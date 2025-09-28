ভারতকে খুঁচিয়ে জরিমানা হারিসের, নিজের পকেট থেকে দেবেন পিসিবি প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার:পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান সৈয়দ মহসিন রেজা নাকভি হারিস রউফের জরিমানার টাকা নিজেই পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শুক্রবার পিসিবির একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র সামা টিভিকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।
ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে আচরণবিধি ভাঙার দায়ে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও পাকিস্তানের পেসার হারিস রউফকে ম্যাচ ফি’র ৩০ শতাংশ জরিমানা করা হয়।
আইসিসি জানিয়েছে, খেলায় সূর্যকুমারের মন্তব্য দুই দেশের সাম্প্রতিক সীমান্ত পরিস্থিতিকে ইঙ্গিত করে। এজন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। সূর্যকুমার নিজেকে নির্দোষ দাবি করলেও ম্যাচ রেফারি রিচি রিচার্ডসন সেই আপিল খারিজ করে দেন।
অন্যদিকে, পাকিস্তানি গতি তারকা হারিস রউফও একইভাবে শাস্তির মুখে পড়েন। তবে এই জরিমানার টাকা দিতে হবে না তাকে। পিসিবি চেয়ারম্যান নাকভি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে পুরো অঙ্ক পরিশোধ করবেন বলে জানানো হয়েছে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.