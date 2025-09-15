ভারত-পাকিস্তান ম্যাচেও গ্যালারি ফাঁকা!

এশিয়ান ক্রিকেটে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল ভারত-পাকিস্তান। এই দুই দলের খেলা মানেই উত্তেজনা। ম্যাচের পরতে পরতে থাকে রোমাঞ্চ। ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ দেখার জন্য কোটি কোটি দর্শক অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন।

কারণ রাজনৈতিক সমস্যার কারণে ২০১৩ সালের পর থেকে পাকিস্তানের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলছে না ভারত। তারা শুধু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) এবং এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলে (এসসিসি) টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলে।

যে কারণে প্রতিবেশী দুই দলের সহসাই দেখা সাক্ষাত হয় না। যখন তারা মাঠের লড়াইয়ে অংশ নেয় তখন তাদের খেলা দেখার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েন দর্শকরা।

কিন্তু এশিয়া কাপের চলমান ১৭তম আসরের হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের গ্যালারি অনেকটা ফাঁকা পড়ে আছে।

অবশ্য টস হওয়ার পর খেলা শুরু হলে গ্যালারি ভরে যায়।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান নিয়েছে পাকিস্তান। আগে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের প্রথম বলে উইকেট হারায় পাকিস্তান। এরপর ১.২ ওভারে দলীয় ৬ রানে পাকিস্তান হারায় দ্বিতীয় উইকেট।

