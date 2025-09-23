‘ভারত যখন খেললোই, হাত মেলাতে সমস্যা কোথায়’

পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারত ম্যাচ খেলতে রাজি, কিন্তু মাঠে হাত মেলাতে রাজি না। ভারতের এমন আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন।

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার এবং কংগ্রেস নেতা এনডিটিভির একটি অনুষ্ঠানে বলেন, ‘ভারত যখন খেললোই, তাহলে হাত মেলাতে পারতো। তাতে কোনও সমস্যা হতো না। আমি বুঝতে পারলাম না সমস্যাটা কোথায় ছিল।’

গত ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টসের পর থেকেই শুরু হয় বিতর্ক। টসের সময় ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব করমর্দন করেননি পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমান আগার সঙ্গে। খেলা শেষে দুই দলের ক্রিকেটাররা রীতি অনুসারে হ্যান্ডশেক করলেও ভারত তা না করে ড্রেসিংরুমে ফিরে দরজা বন্ধ করে দেয়।

অভিযোগ রয়েছে সেই ম্যাচের ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের বিরুদ্ধে। তিনি হাত মিলাতে বারণ করেছেন। যে কারণে ম্যাচ রেফারিকে অপসারণের দাবিতে আইসিসির কাছে লিখিত আবেদন করে পাকিস্তান। আইসিসি পাকিস্তানের অভিযোগ আমলে নেয়নি। যে কারণে পাকিস্তান গ্রুপপর্বে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে সংবাদ সম্মেলন করেনি। ম্যাচ খেলতে নামে এক ঘণ্টা পরে।

গতকাল সুপার ফোরের ম্যাচেও হ্যান্ডশেক করেনি ভারত। ম্যাচে হাফসেঞ্চুরির পর ব্যাটটাকে বন্দুকের মতো করে সেলিব্রেশন করেন পাকিস্তানি ওপেনার শাহিবজাদা ফারহান।

