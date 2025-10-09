মারুফা আক্তারের সুস্থতায় স্বস্তি, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ নারী দলে সুযোগ নিশ্চিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের গুরুত্বপূর্ণ পেসার মারুফা আক্তারের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত উদ্বেগ এখন শেষ। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ চলাকালীন পায়ের পেশিতে টান পাওয়ায় মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাকে, যা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছিল। তবে এখন জানা গেছে, মারুফার কোনো বড় চোট হয়নি এবং তিনি সম্পূর্ণ ফিট অবস্থায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবেন।

বাংলাদেশ নারী দলের প্রধান নির্বাচক সাজ্জাদ আহমেদ শিপন জানিয়েছেন, মারুফার স্ক্যান করানোর প্রয়োজন হয়নি কারণ তার চোট তেমন গুরুতর নয়। ইংল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচে শেষ মুহূর্তে বোলিং করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন মারুফা, কিন্তু ওভার কম থাকার কারণে অধিনায়ক ঝুঁকি নিতে চাননি। শিপন আরো বলেন, “মারুফা সম্পূর্ণ ফিট, আগামী ম্যাচে তাকে খেলা হবে।”

চলমান নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে মারুফার অসাধারণ বোলিং দুই ইনিংসে দর্শকের নজর কাড়ে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাত্র ৩১ রানে ২টি উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলায়ও ২৮ রান খরচায় ২ উইকেট তুলে নিয়ে দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। যদিও সেই ম্যাচে পায়ের চোটে পীড়িত হওয়ায় বোলিং কোটা পূর্ণ করতে পারেননি।

আগামী ১০ অক্টোবর নিউজিল্যান্ডের মেয়েদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার আগে মারুফার সুস্থতা বাংলাদেশের নারী দলকে আত্মবিশ্বাস যোগাচ্ছে। তার উপস্থিতি দলের বোলিং বিভাগকে শক্তিশালী করবে এবং বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করবে।

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের প্রধান নির্বাচক সাজ্জাদ আহমেদ শিপনের বক্তব্য ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রকাশিত তথ্য।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
খেলার পাতা

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস লড়াই শেষে হেরে গেলো

খেলার পাতা

সাইফ হাসানের উত্থান: দেড় মাসে দেশের সেরা ব্যাটার থেকে আইসিসি টপ-২০ তে স্থান অর্জন

খেলার পাতা

‘এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল’ নিয়ে যা বললেন আফগান কোচ

খেলার পাতা

দেশে ফিরলেন হামজা চৌধুরী

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More