মিয়ামির অনেক ফুটবলারের চেয়েও বেশি বেতন পান মেসির দেহরক্ষী

যুক্তরাষ্ট্রে লিওনেল মেসির নিরাপত্তার সঙ্গে বড় অঙ্কের অর্থ খরচ করছে মেজর লিগ সকার (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মিয়ামি। কোনো সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, শুধু মেসির দেহরক্ষী ইয়াসিন চিউকোর পেছনেই খরচ হচ্ছে প্রায় ৩০ লাখ পাউন্ড বা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৫০ কোটি টাকা।
মেসির ছায়াসঙ্গী হিসেবে এরই মধ্যে পরিচিতি পেয়েছেন চিউকো। মায়ামিতে মেসির ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে সকলের নজরে এসেছেন সাবেক এই নেভি সিল সদস্য। মেসির নিরাপত্তায় তার ক্ষিপ্র উপস্থিতির বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রায়ই ভাইরাল হয়।
ইয়াসিন চিউকোর মায়ামিতে আসার পেছনে রয়েছে এক বিশেষ গল্প। ক্লাবটির সভাপতি ডেভিড বেকহ্যাম নিজেই তাকে ইউরোপ থেকে নিয়ে আসেন যুক্তরাষ্ট্রে। মেসি ইউরোপে খেলার সময়েই চিউকো’র সাথে পরিচয় ছিল সাবেক এই ইংলিশ ফুটবলারের। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেডিয়ামগুলোতে সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় চিউকোকে যোগ্য মনে করেন তিনি।
আকাশছোঁয়া পারিশ্রমিক চিউকোকে সবচেয়ে বেশি বেতন পাওয়া কর্মচারীতে পরিণত করেছে। সেই সাথে আয়ের দিক থেকে ক্লাবের অনেক ফুটবলারকেও ছাড়িয়ে গেছেন তিনি।
চিউকোর কাছে ভক্তের পরিচয় কিংবা বয়স কোনোটিই মূখ্য নয় চিউকোর কাছে। কেউ যদি অনুমতি ছাড়া মেসির কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা করে, তখন দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এই দেহরক্ষী।
