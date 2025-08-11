মূল পর্বে যেতে এখন যে সমীকরণের সামনে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে প্রথমে এগিয়েও ৬-১ গোলের বড় ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ। এতে সরাসরি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে টুর্নামেন্টের মূল পর্বে নাম লেখাতে পারেনি লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা

তবে এখনো সেরা তিন গ্রুপ রানার্সআপের মধ্যে থাকলে মূল পর্বের টিকিট পেতে পারে বাংলাদেশ।

সেরা তিন রানার্সআপের হিসাবও অবশ্য খুব একটা জটিল নয়। লড়াইটা এখন ‘এইচ’ গ্রুপে থাকা বাংলাদেশের সঙ্গে ‘সি’, ‘ই’ ও জি’ গ্রুপের রানার্সআপদের।

এই প্রতিবেদন লেখার সময় রানার্সআপ দলগুলোর পয়েন্ট অনুযায়ী, ‘জি’ গ্রুপের জর্ডান আছে ৬ পয়েন্ট আর +১১ গোল ব্যবধান নিয়ে সবার উপরে। দুই নম্বরে আছে ‘সি’ গ্রুপের চাইনিজ তাইপে। তাদের গোল ব্যবধান +৭। ৬ পয়েন্ট আর +৫ গোল ব্যবধান নিয়ে বাংলাদেশ আছে তিন নম্বরে। চার নম্বর দল লেবানন ৬ পয়েন্ট আর +২ গোল ব্যবধান তাদের

সেরা তিন রানার্সআপের দৌড়ে টিকে আছে এই চার দল। এর মধ্যে ‘জি’ গ্রুপের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে চ্যাম্পিয়ন উজবেকিস্তান আর রানার্সআপ জর্ডান। উজবেকিস্তানের পয়েন্ট ৬ আর গোল ব্যবধান +১৬। তাই এই ম্যাচে গোল ব্যবধান খুব বেশি নাহলে যে দলই জিতুক দুই দলই কোয়ালিফাই করবে। একদল চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আরেক দল রানার্সআপ।

বাংলাদেশকে তাই নজর রাখতে হবে অন্য দুই গ্রুপে। ‘ই’ গ্রুপের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে চীন আর লেবানন। চীন +১৩ গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় গ্রুপ সেরা তারা। শেষ ম্যাচে লেবানন হারলেই বাংলাদেশকে আর কোনো সমীকরণ মেলাতে হবে না। তৃতীয় রানার্সআপ হিসেবে কোয়ালিফাই করবে।

আর যদি লেবানন জয় পায় কিংবা ড্র করে, তাহলে আরও জটিল হিসাব মেলাতে হবে বাংলাদেশকে। ড্র করলে লেবানন চলে যাবে রানার্সআপে সবার উপরে। আর জয় পেলে চীন থাকবে সেরা রানার্সআপের দৌড়ে। অবশ্য এ ম্যাচে লেবাননের জরে সম্ভাবনা খুব কম।

লেবানন এই ফলাফল করলে বাংলাদেশকে নজর দিতে হবে ‘সি’ গ্রুপে। ৬ পয়েন্ট আর +১৭ গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে এই গ্রুপের সেরা অস্ট্রেলিয়া। শেষ ম্যাচে তাদের মুখোমুখি হবে সেরা রানার্সআপের দৌড়ে থাকা চাইনিজ তাইপে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চাইনিজ তাইপে যদি ২-০, ৩-১, ৪-২ কিংবা ৫-৩ ব্যবধানেও হারে তবুও বাংলাদেশ কোয়ালিফাই করবে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
খেলার পাতা

শিবিরের ‘মানুষ তৈরির প্রজেক্ট’ ও রাজনীতি নিয়ে যা বললেন সভাপতি

খেলার পাতা

কেন তারকা ডিফেন্ডারকে ফ্রিতেই ছেড়ে দিল বার্সেলোনা

খেলার পাতা

‘ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচে সব সময় লড়াই হয়’

খেলার পাতা

এবার ওয়ানডেকেও বিদায় বলে দিচ্ছেন কোহলি-রোহিত!

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More