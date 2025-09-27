মেসির আগেই ফুটবলকে বিদায় বলে দিলেন তার সতীর্থ

স্টাফ রিপোর্টার:লিওনেল মেসি এবং সার্জিও বুসকেটস দীর্ঘকাল বার্সেলোনার জার্সিতে একসঙ্গে খেলেছেন। এখন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকার (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতেও তারা সতীর্থ। মেসি এখনো ফুটবল মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, আগামী বছর বিশ্বকাপেও দেখা যেতে পারে তাকে। কিন্তু বুসকেটস ক্যারিয়ারকে আর দীর্ঘ করতে রাজি নন।
এক ভিডিও বার্তায় সাবেক এই বার্সা মিডফিল্ডার জানিয়ে দিয়েছেন, এমএলএসের চলতি মৌসুম শেষ হওয়ার পরই বুট জোড়া তুলে রাখবেন তিনি। সতীর্থ এবং ফুটবলকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্প্যানিশ বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার বিদায়ের ঘোষণা দেন।
ভিডিও বার্তায় বুসকেটস বলেন, ‘এগুলোই মাঠে আমার শেষ কয়েক মাস। আমি খুব খুশি, গর্বিত। সবচেয়ে বড় কথা কৃতজ্ঞ হয়ে অবসর নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে এবং ধন্যবাদ ফুটবলকে, তুমি সবসময় এই সুন্দর গল্পের অংশ হয়ে থাকবে।
২০০৮ সালে বার্সেলোনার হয়ে অভিষেকের পর দুই দশকের ক্যারিয়ারে আটশ’র বেশি ক্লাব ও দেড়শ’র কাছাকাছি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন বুসকেটস। শিরোপার ঝুলিতে আছে ৩৬টি ট্রফি, যার মধ্যে আছে নয়টি লা লিগা শিরোপা, তিনটি উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ এবং ২০১০ বিশ্বকাপ।
পেপ গার্দিওলার অধীনে বার্সেলোনার হয়ে মিডফিল্ডে নতুন ধারা তৈরি করেছিলেন তিনি। আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডারের মতো খেলার দক্ষতা, ঠান্ডা মাথায় বল কন্ট্রোল এবং নিখুঁত পাসিং তাঁকে করে তুলেছিল দলের হৃদস্পন্দন।
বিদায়ী বার্তায় তিনি কৃতজ্ঞতা জানান বার্সেলোনা, স্পেন জাতীয় দল, ইন্টার মায়িমি, সতীর্থ ও সমর্থকদের প্রতি। স্ত্রী এলেনা গালেরা এবং সন্তানদের বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, ’তোমরাই আমার জীবনের স্তম্ভ।’
