মেসির ‘বিদায়ের’ আগে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাংবাদিক, চোখে পানি স্কালোনিরও

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি লিওনেল মেসির সম্ভাব্য শেষ বিশ্বকাপ বাছাই ম্যাচকে ঘিরে আবেগাপ্লুত পুরো দেশ। আগামীকাল বুয়েনস আয়ার্সে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে নামবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচের আগের সংবাদ সম্মেলনে চোখের পানি আটকাতে সেখানে হাজির হওয়া এক সাংবাদিক, চোখের পানি ফেলেছেন আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনিও।

সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি মেসির বিদায় নিয়ে কথা বলছিলেন, ঠিক তখনই ঘটল ঘটনাটা। এক সাংবাদিক মেসিকে নিয়ে আবেগে ভেসে যান, কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি।

তখন স্কালোনি হালকা গলায় বলতে চান, ‘আপনি কাঁদছেন? এটা আমার উদ্দেশ্য ছিল না।’ সাংবাদিক তখন জবাব দেন, ‘আপনি আমাকে জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দটা দিয়েছেন।’

সেই কথার পর স্কালোনির চোখ ভিজে ওঠে, কণ্ঠও কাঁপছিল। স্কালোনি বলেন, ‘আমি ওর সঙ্গে খেলেছি, শুধু বলটা পাস করাটাই ছিল বিশেষ কিছু। ওর সঙ্গে বিশ্বকাপে থাকা, আর তাকে ট্রফি উঁচিয়ে ধরতে দেখা—এটা সত্যিই আবেগের বিষয়। সময়ের সঙ্গে সবাই আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবে এটার মানে কী।’

‘কালকের দিনটা সুন্দর আর আবেগঘন হবে। আমি মনে করি এটা তার শেষ ম্যাচ নয় আর্জেন্টিনায়। আমরা নিশ্চিত করব সে আবার খেলুক, যদি সে চায়। কারণ এটা তার পাওনা।’

মেসির প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করে স্কালোনি আরও বলেন, ‘যদি আপনি এই অবস্থানে না থাকেন তাহলে এটা বোঝা কঠিন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সে আজ আমাদের সঙ্গে আছে, আর আমরা তাকে উপভোগ করি। আমি প্রতিদিন তাকে কোচ করার আনন্দ উপভোগ করি।’

মেসি এখন পর্যন্ত আর্জেন্টিনার হয়ে ১৯৩ ম্যাচে খেলেছেন। গোল করেছেন ১১২টি। জাতীয় দলের হয়ে তিনি জিতেছেন চারটি শিরোপা—বিশ্বকাপ, দুটি কোপা আমেরিকা ও একটি ফিনালিসিমা।

স্কালোনি নিশ্চিত করেছেন ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে মাঠে নামছেন মেসি। তিনি বলেন, ‘অবশ্যই সে খেলবে, না খেলার কোনো প্রশ্নই আসে না।’ তবে ইকুয়েডরের বিপক্ষে পরের ম্যাচে খেলবেন কিনা তা নির্ভর করছে ভেনেজুয়েলা ম্যাচ শেষে তার শারীরিক অবস্থার ওপর।

মেসির পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা থাকবেন এই ম্যাচে। তাই বুয়েনস আয়ার্সের মাঠে মেসির সম্ভাব্য বিদায়ী ম্যাচ হতে যাচ্ছে ইতিহাসের অংশ।

