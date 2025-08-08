স্টাফ রিপোর্টার:ঐতিহাসিক এক অর্জনের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে বাংলাদেশ। নিজেদের সেরা র্যাংকিং থেকে দলের দূরত্বটা এখন মোটে ৩ ধাপের। ফিফা প্রকাশিত সবশেষ র্যাংকিংয়ে এ খবর পেল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল।
রেকর্ড অবশ্য ইতোমধ্যে একটা গড়ে ফেলেছে বাংলাদেশ। আজ ফিফার প্রকাশিত র্যাংকিংয়ে দেখা গেছে বাংলাদেশ এগিয়েছে ২৪ ধাপ। বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৪তম স্থানে। রেটিংয়ে যোগ হয়েছে ৮০ পয়েন্ট।
রেকর্ডটা তাতেই গড়া হয়ে গেছে। নিজেদের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় লাফটা এবারই দিল বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। এর আগে নিজেদের সবচেয়ে বড় লাফ এসেছিল ২০১৭ সালে, সেবারের মার্চের হালনাগাদে ১১ ধাপ এগিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে এবার লাফ সেসব ছাড়িয়ে গেল। এবারের র্যাংকিং হালনাগাদেও বাংলাদেশের চেয়ে বড় লাফ দেয়নি আর কোনো দল।
সবশেষ হালনাগাদে বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট ছিল ১০৯৯.৩৬। এবারের হালনাগাদে তা বেড়ে হয়ে গেছে ১১৭৯.৮৭। এমন বড় অর্জনের পেছনে আছে বাংলাদেশ দলের এশিয়ান কাপ বাছাই পর্বের পারফরম্যান্স
মিয়ানমারে অনুষ্ঠিত এই বাছাই পর্বে বাংলাদেশ টানা তিন ম্যাচে হারিয়েছে বাহরাইন, মিয়ানমার ও তাজিকিস্তানকে। যার ফলে এশিয়ান কাপে প্রথমবারের মতো জায়গা করে দিয়েছে বাংলাদেশকে। দলের সামনে চলে এসেছে বিশ্বকাপের হাতছানিও।
এরপর এলো এই র্যাংকিং হালনাগাদের খবর। তবে ইতিহাস গড়তে হলে বাংলাদেশকে এগোতে হবে আরও ৫ ধাপ। বাংলাদেশ নিজেদের ইতিহাসে দুবার ১০০তম অবস্থানে উঠেছে। প্রথমবার ২০১৩ সালে, দ্বিতীয়বার ২০১৭ সালে।
সে জায়গায় যেতে হলে অবশ্য বাংলাদেশকে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হবে। ৯৯তম স্থানে থাকা ডমিনিকান রিপাবলিকের নামের পাশে আছে ১২০১.০৫ পয়েন্ট। বাংলাদেশকে সেখানে যেতে হলে অর্জন করতে হবে আরও ২৩ পয়েন্ট।
এই র্যাংকিং হালনাগাদের পর ফিফার পরবর্তী র্যাংকিং প্রকাশিত হবে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫। তার আগে এই ২৩টি রেটিং পয়েন্ট অর্জন করতে পারে কি না বাংলাদেশ, সেটাই এখন দেখার বিষয়।
