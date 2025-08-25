রোনালদোর বিশ্বরেকর্ড, তবু শিরোপা জিততে পারল না আল নাসর

ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো এমন একটা রেকর্ড গড়ে বসেছেন, যা ইতিহাসে আর কারও নেই। এমনকি লিওনেল মেসিরও নেই। তবে রোনালদো যে রাতে রেকর্ডটা করলেন, সেটা ঠিক রাঙাতে পারলেন না। শনিবার সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে আল-আহলির কাছে টাইব্রেকারে হেরে যায় আল-নাসর। তাতে ক্লাবটির হয়ে বড় শিরোপার অপেক্ষাটা আরও দীর্ঘ হলো রোনালদোর।

প্রথমার্ধের শেষদিকে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন রোনালদো। এটি ছিল আল-নাসরের হয়ে তার ১০০তম গোল। এর মাধ্যমে তিনি ইতিহাস গড়লেন। রোনালদো এখন ইতিহাসের একমাত্র খেলোয়াড় যিনি চারটি ভিন্ন ক্লাবের হয়ে ১০০ বা তার বেশি গোল করেছেন।

প্রথমার্ধের ইনজুরি সময়ে আল-আহলির হয়ে সমতা ফেরান ফ্র্যাঙ্ক কেসিয়ে। এরপর আল-নাসর ২–১ গোলে এগিয়ে গিয়েছিল। ৮২ মিনিটে গোল করে বসেছিলেন মার্সেলো ব্রজোভিচ। তবে সেই লিডও ধরে রাখতে পারেনি ক্লাবটা। রজার ইবানেজের গোলে ২-২ সমতা ফেরায় আল আহলি। শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে ৫–৩ ব্যবধানে হেরে যায় তারা।

রোনালদোর এই গোলের সঙ্গে তার ক্যারিয়ারের মোট গোল দাঁড়াল ৯৩৯। কাঙ্ক্ষিত ১০০০ গোল স্পর্শ করতে এখনো তার প্রয়োজন ৬১ গোল। এর আগে ইউরোপের ক্লাবগুলোতে তিনি করেছিলেন ৪৫০ গোল রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে, ১৪৫ গোল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে, আর ১০১ গোল জুভেন্টাসের হয়ে।

৪০ বছর বয়সী রোনালদো ২০২৩ সালে আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়নস কাপ জিতেছিলেন। তবে এই শিরোপা ফিফার স্বীকৃত তালিকায় নেই। তাই আল-নাসরের হয়ে বড় কোনও ট্রফির স্বাদ তার এখনো মেলেনি।

সৌদি সুপার কাপ এবার অনুষ্ঠিত হয় হংকংয়ে। এক সপ্তাহের এই আসরে সেমিফাইনালে আল-নাসর ২–১ গোলে হারায় আল-ইত্তিহাদকে। অন্যদিকে আল-আহলি ৫–১ গোলে হারায় আল-কাদসিয়াহকে।

আগামী ২৯ আগস্ট আল-তাওউনের বিপক্ষে নতুন মৌসুমে সৌদি প্রো লিগের যাত্রা শুরু করবে আল-নাসর।

