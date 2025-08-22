রোহিত-কোহলির নামই মুছে দিল আইসিসি!

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আচমকা বড়সড় বিভ্রাট দেখা গেল আইসিসি’র এক দিনের ক্রিকেট র‌্যাঙ্কিংয়ে। বুধবার হঠাৎ করেই তালিকা থেকে বাদ পড়েন ভারতের দুই তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা।

গত সপ্তাহের তালিকায় রোহিত ছিলেন দ্বিতীয় স্থানে। তার পয়েন্ট ছিল ৭৫৬। কোহলি ছিলেন চতুর্থ স্থানে ৭৩৬ পয়েন্ট নিয়ে। কিন্তু বুধবার প্রকাশিত তালিকায় দু’জনের নামই ছিল না। সেই র‌্যাঙ্কিংয়ে ভারতের শুভমন গিল ৭৮৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে ছিলেন। প্রথম দশে ছিলেন শ্রেয়স আয়ারও, ৭০৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনি ছিলেন ষষ্ঠ স্থানে। রোহিতের নাম না থাকায় পাকিস্তানের বাবর আজম তিন থেকে উঠে গিয়েছিলেন দুই নম্বরে। পরে রোহিত ফেরায় আবার তিনি তিনে নেমে আসেন।

এক দিনের ক্রিকেটের দল, ব্যাটিং, বোলিং ও অলরাউন্ডার— সব ধরনের র‌্যাঙ্কিং প্রকাশ করা হয়েছিল এ দিন। দেখা যায়, চার বিভাগের র‌্যাঙ্কিং শেষ বার আপডেট করা হয়েছিল ১৯ আগস্ট। কিন্তু ব্যাটিং র‌্যাঙ্কিংয়ে দেখানো হয়েছে ১০ আগস্টের তারিখ। কেন এমন হলো তা নিয়েও কিছু বলেনি আইসিসি।

আইসিসি’র নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ক্রিকেটার যদি গত ৯-১২ মাস এক দিনের ম্যাচ বা টি-টোয়েন্টি না খেলেন, তবে তার নাম র‌্যাঙ্কিং থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। টেস্টে এই সময়সীমা ১২-১৫ মাস। আবার কোনো ক্রিকেটার যদি অবসর নেন, তবে সেই ফরম্যাটে তার নাম রাখা হয় না।

কিন্তু কোহলি ও রোহিতের ক্ষেত্রে এসব নিয়ম প্রযোজ্য নয়। তারা দু’জনেই খেলেছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে, যা হয়েছিল ৯ মার্চ। এরপর ভারত আর কোনো এক দিনের ম্যাচ খেলেনি। ফলে পাঁচ মাস তারা মাঠের বাইরে থাকলেও নিয়ম অনুযায়ী তাদের নাম বাদ দেওয়ার কোনো কারণ ছিল না।

তবে বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হয় দ্রুতই। এরপরই আইসিসি আবার তাদের দুজনের নাম ফিরিয়ে আনে এই তালিকায়।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
খেলার পাতা

রোহিতের পর অধিনায়ক হবেন কে? প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে ভারত

খেলার পাতা

পাকিস্তানের সঙ্গে কোথায় খেলবে, কোথায় খেলবে না জানাল ভারত

খেলার পাতা

আলনসোর ‘অভিষেকে’ এমবাপ্পের পেনাল্টিতে মুখ রক্ষা রিয়ালের

খেলার পাতা

ইতিহাস গড়লেন মোহামেদ সালাহ

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More