লংকা পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ

এশিয়া কাপের পঞ্চম ম্যাচে আগামীকাল শ্রীলংকার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংকে হারিয়ে আসর শুরু করা বাংলাদেশ ক্রিকেট দল লংকা পরীক্ষার আগে বেশ আত্মবিশ্বাসী।
সম্প্রতি শ্রীলংকা সফরে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। যে কারণে এশিয়া কাপে লংকানদের বিপক্ষে খেলতে নামার আগে বেশ আত্মবিশ্বাসী টাইগাররা।
ম্যাচ পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে তানজিম হাসান সাকিব বলেন, ‘আমাদের এপ্রোচ একবারে সোজাসাপ্টা, আমার জেতার জন্যই মাঠে যাব। শ্রীলঙ্কায় সিরিজ জিতেছি, এটা আমাদের আত্মবিশ্বাস দেবে।’
তানজিম আরও বলেন, ‘একটা দলের বিপক্ষে জিতে আসলে তা আপনাকে বুস্ট আপ করবে, আত্মবিশ্বাস দেবে। এশিয়া কাপের আগে আমরা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে অনেকগুলো ম্যাচ খেলেছি। বিশ্বকাপে জিতেছি, গত সিরিজেও জিতেছি। তাদের সবাইকে ভালো করেই চিনি, জানি, তাদের দুর্বলতাও জানা। আমরা ঠিকঠাক পরিকল্পনা করে,, ভালোভাবে প্রস্তুত হয়ে মাঠে নামব। তাদেরও বেশ ক’জন ভালো খেলোয়াড়ও আছে। আমরা তাদের আটকানোর চেষ্টা করবো।’
হংকংয়ের বিপক্ষে টস জিতে বোলিং নেওয়া প্রসঙ্গে অধিনায়ক লিটন দাস বলেছিলেন, উইকেটের আচরণ সম্পর্কে অবগত নন তারা। যে কারণে শুরুতে বোলিং নেওয়া।
