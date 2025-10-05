শুবমানের কাছে ওয়ানডের নেতৃত্ব হারালেও দলে টিকলেন রোহিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যান্ডারসন–টেন্ডুলকার ট্রফি দিয়ে ভারতের টেস্ট নেতৃত্বে অভিষেক হয় শুবমান গিলের। এবার একদিনের ক্রিকেটের আর্মব্যান্ডও তাকেই দিল ভারত। শনিবার (৪ অক্টোবর) তার নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের দল ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।

রোহিত শর্মা অবসর নেওয়ার পর টেস্টের নেতৃত্ব পেয়েছিলেন গিল। তবে ওয়ানডে ক্রিকেটকে এখনো বিদায় বলেননি তিনি। এর আগেই তাকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে গিলে আস্থা রেখেছে ভারত। সবশেষ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে রোহিতের ডেপুটি ছিলেন এই ব্যাটার।

নেতৃত্ব হারালেও অজিদের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে দলে ঠাঁই হয়েছে রোহিতের। আরেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার বিরাট কোহলিও রয়েছেন দলে।

ওয়ানডের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ ম্যাচের টি–টোয়েন্টি সিরিজের জন্যও দল দিয়েছে বিসিসিআই। যথারীতি সূর্যকুমার যাদবের অধিনায়কত্বেই খেলবে ভারত।

আগামী ১৯ অক্টোবর পার্থে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে খেলতে নামবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। ২৩ অক্টোবর দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে দুই দল। ভেন্যু অ্যাডিলেড। ২৫ অক্টোবর সিডনিতে শেষ ম্যাচ খেলবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। টি–টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ২৯ অক্টোবর।

অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতের ওয়ানডে দল

শুবমান গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, শ্রেয়াস আইয়ার, অক্ষর প্যাটেল, লোকেশ রাহুল, নীতিশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, হার্ষিত রানা, মোহম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণ, ধ্রুব জুরেল, যশস্বী জয়সওয়াল।

অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতের টি-টোয়েন্টি দল

সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, শুভমান গিল, তিলক ভার্মা, নীতিশ কুমার রেড্ডি, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা, বরুণ চক্রবর্তী, যশপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, কুলদীপ যাদব, হার্ষিত রানা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), রিংকু সিং, ওয়াশিংটন সুন্দর।

