সাকিবরা এবার মুখ থুবড়ে পড়লেন ৪৬ বছরের ইমরান তাহিরের সামনে

সাকিব আল হাসানের বাজে সময় চলছে। তবে সেটা অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসের জয়ের পথ আগলে দাঁড়াচ্ছিল না। এবার দাঁড়াল। নিজেদের মাঠে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিওয়র্সের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল দলটা। বলা ভালো ৪৬ বছরের ইমরান তাহিরের সামনেই মুখ থুবড়ে পড়েছেন সাকিবরা। ২১ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট, যা আবার তার ক্যারিয়ারসেরা বোলিংও বটে। আর তাতেই ২১২ রান তাড়া করতে নামা অ্যান্টিগা অলআউট হয়ে গেছে ১২৮ রান তুলে, ম্যাচ হেরেছে ৮৩ রানের বিশাল ব্যবধানে।
সাকিবের দুঃসময় এই ম্যাচেও কাটেনি। ব্যাট হাতে ৭ বলে এক ছক্কায় করেছেন ৮ রান। সাকিবের ইনিংসের ইতি টেনেই ইমরানের বুক চিতিয়ে দাঁড়ানোর শুরু। পাওয়ারপ্লের পর প্রথম বলেই তিনি তুলে নেন সাকিবকে। এরপর ইমাদ ওয়াসিম, শামার স্প্রিঙ্গার, উসামা মির ও ওবেদ ম্যাকয়দের তুলে নিয়েছেন তিনি।
তবে তার আগে দলটার টপ অর্ডার ইঙ্গিত দিচ্ছিল ২১২ রানের পাহাড় তাড়া করে ফেলারই। রাকিম কর্নওয়াল ৩ বলে একটি করে ছয় আর চারে করেছিলেন ১০ রান। এরপর আরেক ওপেনার জুয়েল অ্যান্ড্রু ৬ বলে করেছেন ১৩ রান। কারিমা গোর চলতি সিপিএলে ফ্যালকনসের সবচেয়ে ভালো পারফর্মার, আজও তিনি পারফর্ম করলেন, অন্তত দলের আর সবার চেয়ে ভালোই করলেন। ৩১ রান করেছেন ১৪ বল খেলে। তাতে পাওয়ারপ্লেতেই ৭৭ রান তুলে ফেলেছিল ফ্যালকনস।
তবে এরপরই ইমরান তাহির আসেন দৃশ্যপটে। তাতেই ১৫.২ ওভার খেলে ১২৮ রান তুলে অলআউট হয় সাকিবের দল। ম্যাচ হারে ৮৩ রানে।
এর আগে ব্যাট করতে নেমে গায়ানা শুরু থেকেই ছিল রুদ্ররূপে। শেই হোপের ৫৪ বলে ৮২, শিমরন হেটমায়ারের ২৬ বলে ৬৫ আর রোমারিও শেফার্ডের ৮ বলে ২৫ রানের ইনিংসে ভর করে দলটা দাঁড় করায় ২১১ রানের পাহাড়।
অ্যান্টিগাকে সবশেষ ম্যাচে জিতিয়েছিলেন শামার স্প্রিঙ্গার। তবে আজ তিনি ছিলেন বড্ড ম্লান, ৪ ওভারে রান দিয়েছেন ৬১। অ্যান্টিগার হয়ে এক ম্যাচে এত বেশি রান দেওয়ার রেকর্ড নেই আর কারও। তবে সাকিবের ওপর অবশ্য খুব বেশি ঝড় যায়নি। ২ ওভার বল করেছেন, রান দিয়েছেন ১৬টি। তাতে অবশ্য দলের কোনো লাভ হয়নি, দল শেষমেশ হেরেছে ৮৩ রানে।
এই আসরে এ নিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচে হারল সাকিবের দল। ৫ ম্যাচে তারা জিতেছেও দুই ম্যাচেই, অন্য ম্যাচটি টস হওয়ার আগেই ভেসে গেছে বৃষ্টিতে।
