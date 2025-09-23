সাকিবের মতোই ‘ভুল’ পথে পা বাড়াচ্ছেন তামিম?

‘বাংলাদেশের জান, বাংলাদেশের প্রাণ–সাকিব আল হাসান’-একসময় বাংলাদেশের ম্যাচ চলাকালে গ্যালারিতে এমন প্ল্যাকার্ড অহরহ চোখে পড়ত। অনন্য প্রতিভার জোরে নিজেকে ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার হিসেবে গড়ে তোলেন সাকিব। বাংলাদেশের নাম বিশ্ব দরবারে সমাদৃত করেছিলেন, বনে গিয়েছিলেন দেশের সবচেয়ে বড় তারকা।
কিন্তু পরপর কয়েকটি ভুল পদক্ষেপে নায়ক থেকে খলনায়কে পরিণত হয়েছেন সেই সাকিব। বিতর্কিত ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যবসায় জড়িয়েছেন, স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের সুবিধাভোগী হয়ে অংশ নিয়েছেন নির্বাচনে। তার পাঁড় ভক্তরাও এসব কর্মকাণ্ড মেনে নিতে পারেননি। ফলাফল–চব্বিশের পাঁচ আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর থেকে বাংলাদেশে তিনি ব্রাত্য।
সাকিবের এই গল্প গত এক-দেড় বছরে আপনি বহুবার শুনেছেন। এই ঘটনার কথা এখন নতুন করে বলার একটাই কারণ, অনেকেই মনে করছেন তার একসময়ের বন্ধু জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল যেন গুটি গুটি পায়ে সাকিবের সেই ভুল গন্তব্যের দিকেই হাঁটা ধরেছেন।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেওয়া তামিম এখন ক্রিকেট সংগঠক হওয়ার দিকে মনোযোগী হয়েছেন। ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের দল গুলশান ক্রিকেট ক্লাবের যৌথ-কর্ণধার তিনি। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) আসন্ন নির্বাচনেও অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। নির্বাচনের আরেক প্রার্থী বিসিবির বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের দিকে বেশকিছু তিরও ছুড়েছেন তিনি।
যার সবশেষ তিরটি ছুটে গেছে গতকাল রোববার (২১ সেপ্টেম্বর)। সেদিন বেশ কয়েকজন ক্রিকেট সংগঠককে নিয়ে এক সংবাদ সম্মেলন করেছেন তিনি। সেখানে বিসিবি সভাপতির বিরুদ্ধে ‘ক্ষমতার অপব্যবহারের’ মতো অভিযোগ করেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে তামিমের পাশের আসনেই বসেছিলেন ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাব থেকে বিসিবির কাউন্সিলর পদ পাওয়া বিএনপি নেতা ইশরাক হোসেন। তিনি হুঙ্কার ছুড়ে বলেন, ‘বিসিবি নির্বাচনে সরকারি হস্তক্ষেপ বন্ধ না হলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রয়োজনে বিসিবি ঘেরাও করা হবে ও রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করা হবে।’
স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং ক্রীড়া মন্ত্রণালয়–দুটির দায়িত্বেই রয়েছেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ঢাকা দক্ষিণ সিটির মেয়র ইস্যুতে এই উপদেষ্টার সঙ্গে প্রকাশ্যে বাগযুদ্ধ হয়েছে ইশরাকের। এই ইস্যুতে নগরভবনের গেটে তালা দিয়ে দীর্ঘদিন আন্দোলনও করেছিলেন ইশরাক সমর্থকরা।
এবার ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচন ঘিরে ফের মুখোমুখি অবস্থানে চলে যাচ্ছেন তারা। ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছে বিসিবিতে সুষ্ঠু নির্বাচন চাওয়ার পরও আদতে তা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তামিম। পাশে বসে তার সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন ইশরাকও।
ছবি: স্ক্রিনশট
একজন রাজনৈতিক নেতাকে পাশে বসিয়ে এমন সংবাদ সম্মেলনের কারণে সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই আঙুল তুলছেন তামিমের দিকে। ‘ক্রিকেটাঙ্গন’ নামের একটি গ্রুপে একজন ফেসবুক ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘অবিশ্বাস্য একটা নজির স্থাপন হয়েছে আজকে। তামিম একটা রাজনৈতিক দলের নেতাকে পাশে এনে বসায় এবং সেই রাজনৈতিক নেতা অক্টোবরের বিসিবি ইলেকশনকে কেন্দ্র করে সরাসরি বিসিবি ঘেরাও করার হুমকি দিয়ে বসে।’ তিনি দিনটিকে ‘বাংলাদেশ ক্রিকেটের অন্ধকার দিন’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
এই ফেসবুক পোস্টের স্ক্রিনশট শেয়ার দিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম-আহ্বায়ক তাজনুভা জাবিন লিখেছেন, ‘প্রিয় তামিম ইকবাল, মানুষ রাজনীতিবিদদের ঘৃণা করতে ভালোবাসে, আমরা আছি তাদের সেই ঘৃণার জন্য। আপনার তাদের একজন হওয়া উচিত নয়। মানুষ আপনাকে ভালোবাসে, মানুষ একসাথে দোয়া করেছিল যখন আপনার হৃৎপিণ্ড থেমে গিয়েছিল। আরেকজন সাকিব আল হাসান হবেন না। আমরা ইতিমধ্যেই তাকে হারিয়েছি। আপনাকে হারাতে চাই না।’
‘এটা তাদের যুদ্ধ, নিজেকে তাদের হাতে ব্যবহার হতে দেবেন না। এর ঊর্ধ্বে থাকুন। আর যদি রাজনীতি করতে চান, তবে বের হয়ে আসুন বিসিবি থেকে, বের হয়ে আসুন ক্রিকেট থেকে। রাজনীতিকে এমন জায়গায় টানবেন না, যেখানে তার কোনো স্থান নেই!!’
‘ক্রিকেট আমাদের জাতির, আমাদের প্রজন্মের একটি খাঁটি আবেগের নাম। আপনি অনেকের কাছে একটি প্রতীক। সত্যি বলতে, আপনি বিসিবি প্রেসিডেন্ট নামক পদটির চেয়েও অনেক ঊর্ধ্বে। যারা আপনাকে বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে নিজেকেও নিচে নামাবেন না’-যোগ করেন জাবিন।
অনেকেই মনে করছেন, বিসিবি নির্বাচন ইশরাক-আসিফের প্রচ্ছন্ন ‘রাজনৈতিক’ লড়াইয়ের আরেকটি ক্ষেত্র হিসেবে প্রস্তুত হচ্ছে–আর সেখানে তামিম ইকবাল শেষ পর্যন্ত বলির পাঁঠা হতে পারেন। সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে রাজনীতির চোরাবালিতে পা দিয়ে সাকিবের মতোই কি ভুল পথে এগোচ্ছেন তিনি, সে প্রশ্নই এখন উড়ে বেড়াচ্ছে দেশের ক্রিকেট অঙ্গনে।
