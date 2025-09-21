সুপার ফোরের আগেই ভারতকে ফাইনালের জন্য পরামর্শ দিলেন তিনি

এশিয়া কাপের গ্রুপপর্ব শেষ। এবার সুপার ফোরের লড়াই শুরু হবে আজ থেকে। তবে এই সুপার ফোর পর্বকেও খুব একটা ‘গুরুত্বপূর্ণ’ মনে হচ্ছে না ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটার সুনীল গাভাস্কারের কাছে। সে কারণেই তো সুপার ফোরের আগেই তিনি দলকে পরামর্শ দিলেন ফাইনালের জন্য দলকে বাঁচিয়ে রাখতে। তিনি এমনই ভাব প্রকাশ করলেন জসপ্রিত বুমরাহকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে। তিনি মনে করেন, এশিয়া কাপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোতে জসপ্রিত বুমরাহকে সতেজ রাখার জন্য এখনই তাকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।
ওমানের বিপক্ষে ভারতের পরের ম্যাচের পরই পাকিস্তানের সঙ্গে সুপার ফোরের লড়াই। কিন্তু গাভাস্কারের মতে এই দুই ম্যাচেই বুমরাহকে খেলানো উচিত নয়।
গাভাস্কার সনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ককে বলেন, ‘আমি মনে করি জসপ্রিত বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত, হয়তো পাকিস্তানের বিপক্ষেও। যাতে সে ২৮ তারিখের বড় ম্যাচের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকে। আগামীকালের ম্যাচে তাকে না খেলিয়ে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।’
তিনি আরও বলেন, ‘অবশ্যই এর মানে দলে একজন বেঞ্চ খেলোয়াড়কে নামাতে হবে। কিন্তু বুমরাহকে এখন বিশ্রামে রাখাই সঠিক হবে।’
গাভাস্কারের অভিমত, পাকিস্তান ম্যাচকেও অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। ফাইনালের জন্য মূল শক্তি সঞ্চয় করাই হবে ভারতের লক্ষ্য। গাভাস্কার দলে ব্যাটিং অর্ডারেও কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন।
তিনি বলেন, ‘আমি চাই ভারত প্রথমে ব্যাটিং করুক। ওপেনিং জুটি অপরিবর্তিত থাকুক। হয়তো তিন নম্বরে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব নিজেকে নিচে নামাতে পারে। এতে তিলক ভার্মা ক্রিজে সময় পাবে। সঞ্জু স্যামসনও সুযোগ পাবে।’
তিনি যোগ করেন, ‘এতে ব্যাটাররা শুধু পাকিস্তানের বিপক্ষে নয়, সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচেও প্রস্তুতি নিতে পারবে। এটা মূলত ব্যাটারদের অনুশীলনে
