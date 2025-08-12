স্প্যানিশ দ্বিতীয় বিভাগের দলের কাছে হারল রোনালদোর আল নাসর

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

নিজের নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে দুই গোল। তবে এমন পারফর্ম্যান্স দিয়েও দলকে জেতাতে পারলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। রবিবার স্পেনের দ্বিতীয় বিভাগের আলমেরিয়ার কাছে ৩-২ গোলে হেরেছে তার দল সৌদি ক্লাব আল-নাসর।

ম্যাচটা হয়েছিল আলমেরিয়ার মাঠ ইউডি আলমেরিয়া স্টেডিয়ামে। সেই ম্যাচের শুরুতে ছয় মিনিটে এগিয়ে যায় স্বাগতিক দলটা। সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার সার্জিও আরিবাস, সাবেক আতলেতিকো মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড লিও ব্যাপটিসতাওয়ের পাস পেয়ে গোল করেন।

১৭ মিনিটে আল-নাসর সমতায় ফেরে। জোয়াও ফেলিক্স থেকে বল যায় সাদিও মানের কাছে, তার পাস থেকে রোনালদো কাছ থেকে শটে বল জালে পাঠান।

এরপর ৩৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন রোনালদো। ম্যাচে প্রথম বারের মতো লিড নেয় আল নাসর। তখন মনে হচ্ছিল ম্যাচটা বুঝি জিতেই গেল দলটা।

ঠিক এই সময় আলমেরিয়ার হয়ে গোল করার সহজ সুযোগ মিস করেন আরিবাস। তবে বিরতির আগে গোল করে স্বাগতিকদের আফসোসটা ঘুচিয়ে দেন আদ্রি এমবারবা। সে গোল অবশ্য আসে আল-নাসরের গোলরক্ষক নওয়াফ আলাকিদির ভয়ংকর এক ভুলে। তার ভুল পাস কেটে এমবারবা দূর থেকে দারুণ লব শটে গোল করেন।

রোনালদো প্রথমার্ধ শেষে বদলি হয়ে মাঠ ছাড়েন। তখন কি আর আল নাসর কোচ হোর্হে হেসুস জানতেন, তার দল এভাবে ভেঙে পড়বে রোনালদোকে ছাড়া!

৬১ মিনিটে সে গোলটা হজম করে আল নাসর। গোলটা আসে সেই এমবারবার পা থেকে। সে গোলটা আর শোধ করতে পারেনি দলটা। ফলে ৩-২ গোলে হেরে মাঠ ছাড়তে হয় সৌদি এই ক্লাবকে। তাতেই তাদের প্রস্তুতি পর্বটা শেষ হয় হারের বিষাদ নিয়ে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
খেলার পাতা

ইয়ামাল, ফেরমিনের জাদুতে শতভাগ জয় নিয়ে প্রস্তুতি শেষ বার্সার

খেলার পাতা

হারল পাকিস্তান, দুঃসংবাদ পেল বাংলাদেশও

খেলার পাতা

রেকর্ড ফি’তে লিভারপুলে যোগ দেওয়া সেই ফুটবলার জার্মানির বর্ষসেরা

খেলার পাতা

এশিয়া কাপে ফেভারিট ভারত, তাদের হারানো খুব কঠিন’

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More