হঠাৎ কেন ফিটনেস পরীক্ষা দিলেন রোহিত?

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

এশিয়া কাপ দলে নেই রোহিত শর্মা। থাকার কথাও নয়। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট ছেড়েছেনও বহুদিন। তবুও কেন টি-টোয়েন্টি দলের সঙ্গে ফিটনেস টেস্ট দিলেন রোহিত? ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআই ফিটনেস টেস্টের খবর ফাঁস করার পরই উঠছে এমন প্রশ্ন।

পিটিআই জানিয়েছে, এশিয়া কাপের আগে ব্যাঙ্গালুরুতে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ফিটনেস পরীক্ষা দিয়েছেন শুবমান গিল, জসপ্রীত বুমরাহসহ বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার। ওই কয়েকজনের ভেতর একজন ছিলেন রোহিত। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, রোহিতকে নাকি ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই টেস্ট দেওয়ার জন্য বলেছিলেন।

টেস্টের ফলও বের হয়েছে। পিটিআই জানিয়েছে, শুবমান, বুমরাহ, জিতেশ শর্মা, সিরাজ, যশস্বী জয়সওয়াল, ওয়াশিংটন সুন্দর ও শার্দুল ঠাকুর ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করেছেন। রোহিতও ইয়ো ইয়ো টেস্টসহ সব টেস্টে সফল হয়েছেন। তবে তিনি কেন এশিয়া কাপের দলের সঙ্গে ফিটনেস টেস্ট দিয়েছেন, তা অনিশ্চিত।

ভারতের একাধিক গণমাধ্যম জানিয়েছে, আপাতত কোনো খেলা না থাকলেও রোহিত মূলত ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে টেস্ট দিয়েছেন। নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় এক দিনের সিরিজ খেলতে যাবে ভারত। ওই সফরে খেলতে পারেন রোহিত। তার আগে সেপ্টেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিপক্ষে ভারত ‘এ’ দলের হয়ে তিনটি এক দিনের ম্যাচেও খেলতে পারেন তিনি। তবে রোহিত টেস্ট দিলেও বিরাট কোহলি দেননি ফিটনেস পরীক্ষা।

