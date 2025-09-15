৬ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা পাকিস্তান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

এশিয়া কাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ব্যাটিংয়ে নেমেই বিপদে পাকিস্তান। ইনিংসের প্রথম বলেই ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন সায়েম আইয়ুব।

দ্বিতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলে জসপ্রীত বুমরাহর বলে ক্যাচ তুলে দিয়ে ফেরেন তিন নম্বর পজিশনে ব্যাটিংয়ে নামা মোহাম্মদ হারিস। ১.২ ওভারে মাত্র ৬ রানে টপঅর্ডার দুই ব্যাটসম্যানের উইকেট হারিয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ে পাকিস্তান।

দলকে খেলায় ফেরাতে চেষ্টা করছেন ওপেনার শাহেবজাদা ফারহান ও ফখর জামান।

এশিয়া কাপের ১৭তম আসরের ষষ্ঠ ম্যাচে মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর এই রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

আজকের আগে টি-টোয়েন্টিতে দুই দল ১৩টি ম্যাচে অংশ নেয়। এর মধ্যে ১০টিতে জয় পায় ভারত। তিনটিতে জয় পেয়েছে পাকিস্তান। সবশেষ ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬ রানে হারায় রোহিত শর্মার দল।

ভারত: অভিষেক শর্মা, শুভমান গিল, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব, সাঞ্জু স্যামসন, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর পটেল, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ ও বরুণ চক্রবর্তী।

পাকিস্তান: সাহেবজাদা ফারহান, সাইম আয়ুব, মোহাম্মদ হ্যারিস, ফখর জামান, সালমান আলি আঘা, হাসান নওয়াজ, মোহাম্মদ নওয়াজ, ফাহিম আশরফ, শাহিন আফ্রিদি, সুফিয়ান মুকিম ও আবরার আহমেদ।

