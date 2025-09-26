ইউনূস-শাহবাজ বৈঠকে যে আলোচনা হলো

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:নিউইয়র্কে জাতিসংঘ অধিবেশনের ফাঁকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বাসস জানায়, বুধবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এ বৈঠকে দুই নেতা বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচন, অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত সংস্কার কার্যক্রম, পাকিস্তানে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিধ্বংসী বন্যা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।

পাকিস্তানে বন্যায় এক হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানির জন্য গভীর শোক প্রকাশ করে আন্তরিক সমবেদনা জানান প্রধান উপদেষ্টা।

প্রধানমন্ত্রী শরীফ বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের কারণে এ ধরনের বিপর্যয়ের ঘটনা ও তীব্রতা বাড়ছে।

ইউনূস তাকে জানান, বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারি মাসে সাধারণ নির্বাচন হবে। ১১টি কমিশনের প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার দেশকে ‘অর্থবহ রাজনৈতিক রূপান্তরের দিকে নিয়ে যাবে’ বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে আলোচনা শেষপর্যায়ে রয়েছে এবং দলগুলো ‘জুলাই সনদ’-এ স্বাক্ষর করবে, যেখানে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের বিষয়বস্তুগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বাংলাদেশে যেন ‘আর কোনো স্বৈরশাসকের উত্থান না হয়’ সেই লক্ষ্যে সংস্কার কার্যক্রমগুলো নেওয়ার কথা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে বলেন তিনি।

বাসস লিখেছে- সার্ক কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিকল্প উপায় অনুসন্ধান করা উচিত বলে বৈঠকে মত দেন দুই নেতা।

প্রধানমন্ত্রী শরীফ অধ্যাপক ইউনূসকে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানান।

অন্যদের মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খালিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়া এবং এসডিজি সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

