উত্তর আমেরিকা বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির নির্বাচনে মিন্টু–পিন্টু পরিষদ নির্বাচিত

স্টাফ রিপোর্টার:যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সংগঠন ‘দি গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনক’-এর নির্বাচনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় জাহিদ মিন্টু–মাইনউদ্দিন পিন্টুর নেতৃত্বাধীন পূর্ণাঙ্গ প্যানেল বিনা ভোটেই নির্বাচিত হয়েছে।
শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার সোহেল হেলাল আনুষ্ঠানিকভাবে মিন্টু–পিন্টু পরিষদকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। এ সময় নির্বাচন কমিশনের সদস্য, প্রার্থী ও সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
আগামী চার বছরের (২০২৬–২০৩০) জন্য নির্বাচিত কমিটির সভাপতি হয়েছেন জাহিদ মিন্টু এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন এ এস এম মাইনউদ্দিন পিন্টু। সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন তাজু মিয়া ও এনামুল হক রুমি।
অন্যান্য নির্বাচিতরা হলেন— সহ-সাধারণ সম্পাদক ছালেহ আহমেদ চৌধুরী রুবেল, কোষাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম ,সহ-কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম বাবু, প্রচার সম্পাদক: মাহমুদুল হাসান (রুদ্র মাসুদ), ধর্ম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মদ মনজুর করিম, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল হক, কার্যনির্বাহী সদস্য আনোয়ারুল আজিম, হাসানুজ্জামান, এ এস এম মাইনউদ্দিন, মাহমুদুল হক ও ইকবাল হোসেন।
ফলাফল ঘোষণার পর নবনির্বাচিত সভাপতি জাহিদ মিন্টু ও সাধারণ সম্পাদক মাইনউদ্দিন পিন্টু সংগঠনের সবার সহযোগিতা কামনা করেন।
