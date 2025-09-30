উত্তর আমেরিকা বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির নির্বাচনে মিন্টু–পিন্টু পরিষদ নির্বাচিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সংগঠন ‘দি গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনক’-এর নির্বাচনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় জাহিদ মিন্টু–মাইনউদ্দিন পিন্টুর নেতৃত্বাধীন পূর্ণাঙ্গ প্যানেল বিনা ভোটেই নির্বাচিত হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার সোহেল হেলাল আনুষ্ঠানিকভাবে মিন্টু–পিন্টু পরিষদকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। এ সময় নির্বাচন কমিশনের সদস্য, প্রার্থী ও সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

আগামী চার বছরের (২০২৬–২০৩০) জন্য নির্বাচিত কমিটির সভাপতি হয়েছেন জাহিদ মিন্টু এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন এ এস এম মাইনউদ্দিন পিন্টু। সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন তাজু মিয়া ও এনামুল হক রুমি।

অন্যান্য নির্বাচিতরা হলেন— সহ-সাধারণ সম্পাদক ছালেহ আহমেদ চৌধুরী রুবেল, কোষাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম ,সহ-কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম বাবু, প্রচার সম্পাদক: মাহমুদুল হাসান (রুদ্র মাসুদ), ধর্ম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মদ মনজুর করিম, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল হক, কার্যনির্বাহী সদস্য আনোয়ারুল আজিম, হাসানুজ্জামান, এ এস এম মাইনউদ্দিন, মাহমুদুল হক ও ইকবাল হোসেন।

ফলাফল ঘোষণার পর নবনির্বাচিত সভাপতি জাহিদ মিন্টু ও সাধারণ সম্পাদক মাইনউদ্দিন পিন্টু সংগঠনের সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
দেশের খবর

কত ডলার ঋণ নিতে পারবে বাংলাদেশ, জানাল আইএমএফ

দেশের খবর

জামায়াত আমিরের সঙ্গে ভুটান রাষ্ট্রদূতের বৈঠক, গুরুত্বপূর্ণ ৩ বিষয়ে আলোচনা

দেশের খবর

সহকর্মী-স্বজনের চোখের পানিতে ফায়ার ফাইটার নাঈমের শেষ বিদায়

দেশের খবর

গ্যালারিতে বসে দেখার দিন শেষ, এখন নিজেরাই খেলব: প্রধান উপদেষ্টা

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More