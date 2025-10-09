গাইবান্ধায় মাছ ধরায় সাপের কামড়ে যুবকের মৃত্যু: সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি

স্টাফ রিপোর্টার:গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার ইদিলপুর ইউনিয়নের কোনাপাড়া গ্রামে মাছ ধরতে গিয়ে সাপের কামড়ে ১৯ বছর বয়সী এনামুল হক নামের এক যুবকের মৃত্যু ঘটেছে।
ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, গত ৭ অক্টোবর রাতের দিকে মাছ ধরতে পাশের ডোবা জমিতে গিয়েছিলেন এনামুল। হঠাৎ করেই একটি বিষাক্ত সাপ তার শরীরে কামড় দিয়ে গুরুতর ক্ষতি করে। অতি দ্রুত অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা তাকে প্রথমে পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণের পর উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে রংপুর যাওয়ার পথে তার মৃত্যু ঘটে।
নিহত এনামুল হক ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা এবং হাবিজার রহমানের ছেলে। এই মর্মান্তিক ঘটনা এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এবং সাপের কামড় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্কতা অবলম্বনের গুরুত্ব আবারও করেছে।
প্রভাব ও গুরুত্ব
বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সাপের কামড়ের ঘটনা সময় সময়ে ঘটে থাকে, যা অনেক সময় প্রাণঘাতী হতে পারে। এনামুলের মতো যুবকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সাপের প্রকৃতি ও সাপ কামড়ের প্রতিকারে সচেতনতা বৃদ্ধি। স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগকে নিয়মিত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত, যাতে দ্রুত ও সঠিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা যায়।
এছাড়াও, মাছ ধরার সময় বিশেষ সাবধানতা গ্রহণ ও সাপের উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক থাকা জরুরি। এই ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজন সবার সম্মিলিত উদ্যোগ।
