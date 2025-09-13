গায়ে হলুদে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে বরের মৃত্যু

গায়ে হলুদের শেষ মুহূর্ত। ঘুমানোর প্রস্তুতি সবার। রাত পোহালেই শেরওয়ানি গায়ে দিয়ে যাবেন কনের বাড়ি। সব কিছুই এখন বিষাদে রূপ নিল।
বৃহস্পতিবার (১২ সেপ্টেম্বর) রাতে গায়ে হলুদের আসরে অসুস্থ হয়ে পড়েন রনি মিজির (২১) নামে বর। ওই রাতেই তার মৃত্যু হয়। চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার কাপাইকাপ মিজি বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত রনি মিজি ওই এলাকার বিল্লাল মিজির ছেলে।
প্রতিবেশী নাঈমা আক্তার যুগান্তরকে বলেন, রাতে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে অসুস্থ হয়ে পড়েন রনি। তার নাকে-মুখে রক্ত বের হয়। পরে চাঁদপুর সদর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মহামায়া বাজার এলাকায় গেলে তার মৃত্যু হয়।
পারিবার সূত্রে জানা যায়, তিন ভাই-বোনের মধ্য রনি ছিলেন সবার ছোট। পাশের উপজেলা শাহরাস্তির এক কনের সঙ্গে আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল তার। প্রথমে পরিবার রাজি না থাকলেও পরে সম্মতি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুক্রবার বিয়ের সিদ্ধান্ত হয়।
এদিকে বরের মৃত্যুর খবরে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কনে। তাকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
জুমার নামাজের পর জানাজায় ইউপি চেয়ারম্যান আবু তাহের, ইউপি সদস্য নজরুল ইসলামসহ গ্রামবাসী অংশ নেন।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.