জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানালেন নতুন প্রধানমন্ত্রী

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এরপরে তিনি মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়ে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধা জানানোর পর নতুন প্রধানমন্ত্রী সেখানকার পরিদর্শন বইয়ে সইয়ের পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ করেন।

এদিকে প্রথম কর্মদিবস উপলক্ষে দুপুরে সচিবালয়ে যাবেন তারেক রহমান। বিকালে সচিবালয়ে তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হবে নবগঠিত মন্ত্রিসভার প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠক। একই দিনে প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের (সচিব) সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে তার।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
দেশের খবর

মনোনয়ন না পাওয়া সেই নেতা এখন ৩ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী

দেশের খবর

পবিত্র রমজানের তারিখ ঘোষণা করলো তুরস্ক-ইন্দোনেশিয়াসহ বিভিন্ন দেশ

দেশের খবর

অর্থনীতিতে সুবাতাস, বেড়েছে রিজার্ভ

দেশের খবর

কোন দল কত শতাংশ ভোট পেলো, জানালো ইসি

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More