জামায়াত আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন মুফতি ফয়জুল করিম

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের খোঁজ-খবর নিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করিম।

বুধবার (৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় তিনি হাসপাতালে গিয়ে জামায়াত আমিরের সঙ্গে দেখা করে তার পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছেন।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার সকালে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে জামায়াত আমিরের হার্টের বাইপাস সার্জারি করা হয়। তিনি এখন কেবিনে অবস্থান করছেন, ডাক্তারের সঙ্গ নিয়ে হাঁটাহাঁটিও করতে দেখা গেছে তাকে। পরিপূর্ণ সুস্থতার জন্য দেশবাসীর কাছে তিনি দোয়া চেয়েছেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
দেশের খবর

মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়া জাফরিন ৫ দিনের রিমান্ডে

দেশের খবর

যেসব যোগ্যতা বিবেচনায় দেওয়া হবে বিএনপির মনোনয়ন

দেশের খবর

নির্বাচনি ট্রেন চলতে শুরু করেছে: প্রিন্স

দেশের খবর

‘চব্বিশ নয়, মুজিব-বাকশাল-হাসিনাবাদই একাত্তরকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে’

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More